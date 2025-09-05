DOLAR
İstanbul'da Trafik Yoğunluğu Yüzde 80'e Ulaştı

İstanbul'da yaz tatili sonrası ilkokulun ilk haftasının son iş gününde trafik yüzde 80'e çıktı; köprüler, Avrasya Tüneli ve ana arterlerde yoğunluk sürüyor.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 20:08
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 20:08
Akşam saatlerinde kent genelinde ana arterlerde trafik tıkandı

İstanbul'da, ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin eğitime başladığı haftanın son iş gününde trafik yoğunluğu arttı. Yaz tatilinin bitimiyle birlikte ana arter ve caddelerde akşam saatlerinde araçlar güçlükle ilerliyor.

Okul servislerinin de yola çıkmasıyla Anadolu ve Avrupa yakalarında yoğunluk göze çarptı. Anadolu Yakası'nda TEM Çamlıca Anadolu Kavşağı'ndan başlayan sıkışıklık, Ankara-Samandıra yol ayrımına kadar devam ediyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün her iki yönü ile Avrasya Tüneli çıkışında araçlar güçlükle seyrediyor.

Avrupa Yakası'nda ise D-100 kara yolunda Beylikdüzü, Avcılar, Yenibosna, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü ve Mecidiyeköy'de yoğunluk yaşanıyor. TEM Otoyolu Ankara istikametinde Esenyurt ile Mahmutbey gişelerine kadar yoğunluk sürüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) CepTrafik uygulaması verilerine göre kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 80 seviyelerine kadar çıktı.

