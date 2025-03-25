İstanbul'da Trafik Yoğunluğu Yüzde 81'e Ulaştı!

İstanbul'da akşam saatlerinde sıkışan trafikte yoğunluk, %81 seviyesine çıkarak sürücüleri zorluyor. Haftanın ikinci iş günü olan bu akşam, mesai bitiminin ardından hem Avrupa hem de Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu gibi ana arterlerde araçların ilerlemesi neredeyse durma noktasına geldi.

Özellikle Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu Edirne istikametinde Zincirlikuyu'dan Beylikdüzü'ne kadar olan bölge yoğun trafikle karşı karşıya. Ankara istikametinde, Beylikdüzü'nde başlayan yoğunluk, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar devam ediyor.

TEM Otoyolu'nda da benzer bir durum söz konusu; Avcılar gişelerinden Mahmutbey'e kadar araçlar güçlükle ilerliyor. Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolu Kavacık mevkisinde özellikle Avrupa'dan Anadolu'ya geçişler aksıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de her iki yönde ağır ilerleyen araçlar dikkat çekiyor.

Ayrıca, Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde başlayan trafik yoğunluğu, D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu üzerindeki Ataşehir'e kadar uzanıyor.

Kentte bazı metrobüs, otobüs ve tramvay durakları ile transfer noktalarında da yoğunluk gözlemleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulamasına göre, İstanbul'daki trafik yoğunluğu %81'e ulaştı.

İstanbul'da, iftar saatinin yaklaşmasının da etkisiyle kentteki trafik yoğunluğu yüzde 81'e çıkarken ulaşımda aksamalar yaşandı. Haliç köprüsü ve D-100 kara yolu üzerinde de yoğunluk görüldü.

İstanbul'da, iftar saatinin yaklaşmasının da etkisiyle kentteki trafik yoğunluğu yüzde 81'e çıkarken ulaşımda aksamalar yaşandı. Haliç köprüsü ve D-100 kara yolu üzerinde de yoğunluk görüldü.