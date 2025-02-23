İstanbul'da Uçurtma Kayağı Keyfi: Çatalca'da Benzersiz Anlar

Çatalca'da bir kişi, etkili kar yağışı sırasında uçurtma kayağı yaparken görüntülendi.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 13:15
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 13:15
İstanbul'da Uçurtma Kayağı Keyfi: Çatalca'da Benzersiz Anlar

Çatalca'da Uçurtma Kayağı Yaparken Görüntülendi

İstanbul’un Çatalca ilçesinde bir vatandaşın snowkite (uçurtma kayağı) yaparkenki keyfi, cep telefonu kamerasına yansıdı. Aralıklarla devam eden kar yağışı ile birlikte ilçe beyaza bürünürken, Ahmediye Mahallesi'nde bulunan bir boş arazide bu eğlence görüntülendi.

Kürşat Serdar Varol'un Eğlenceli Anları

Kürşat Serdar Varol, kar yağışının oluşturduğu mükemmel ortamı değerlendirerek uçurtma kayağı yapmaya karar verdi. Uçurtmasının havalanmasıyla birlikte kar üstünde kaymanın keyfini çıkardı. Bu oyuncu anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerası sayesinde kaydedildi.

Doğa tutkunları için unutulmaz bir deneyim olan bu görüntüler, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Çatalca’daki bu renkli anlar, kış döneminin tadını çıkaranların sayısını artıracak gibi görünüyor.

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