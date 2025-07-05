İstanbul'da Ukraynalılardan Esirlerin Serbest Bırakılması İçin Eylem

İstanbul'da Ukraynalılardan Destek Çağrısı

İstanbul'un Beyoğlu Şişhane Meydanı'nda bir araya gelen Ukraynalı bir grup, Rusya'nın saldırılarını durdurması ve esirlerin serbest bırakılması talebinde bulundu. Etkinliğe, esir yakınları ve takas anlaşmalarıyla serbest bırakılan Ukraynalı askerler de katılım gösterdi.

Acı ve Ümitle Dolup Taşan Sesler

Etkinlikte Ukrayna Ulusal Marşı'nın okunmasının ardından açıklama yapan Ukrayna Esir Yakını Derneği temsilcisi Svitlana Lyashko, alıkonulan esirlerin yakınları olarak seslerini duyurmak istediklerini ifade etti. Lyashko, "Biz buraya acımız ve umudumuzla geldik. Hepimiz eşimizi, babamızı ya da erkek kardeşimizi bekliyoruz. Dünyaya savaşın hala bitmediğini hatırlatmak istiyoruz. Yakınlarımız hala esir. Biz onları her fırsatta anmaya ve onlar için mücadeleye devam edeceğiz," dedi.

Uluslararası Destek Çağrısı

Lyashko, Türkiye'nin diplomatik görüşmelerde etkili bir ülke olduğunu vurgularken, “Lütfen esirlerimizin tutulduğu yerlere uluslararası heyetlerin erişimi konusunda Rusya'ya baskı yapın,” çağrısında bulundu. Ayrıca, esir değişimini desteklemeleri gerektiğini belirtti. Bu konudaki Türkiye'nin geçmişteki katkılarının önemine değinen Lyashko, bu desteğin devam etmesini umduklarını söyledi.

Esir Yakınlarının Dramatik Hikayeleri

Esir asker yakını Alona Voronika, kayıplarına dair bilgi alamamanın belirsizliğinin kendilerini zor durumda bıraktığını belirtirken, “Umudumuzu kaybetmedik. Elinizdeki tüm imkanlarla bize destek olun,” dedi.

Serbest kalan Ukraynalı asker Denys Andrianov, bir yıl boyunca esir tutulduğunu ve zor günler geçirdiğini anlattı. Andrianov, “Savaş bitsin ve esir alınanlar benim gibi serbest bırakılsın,” dedi ve Türkiye'den yardım istedi.

Bir başka serbest kalmış asker Zbovdut Hennodis ise, 22 ay boyunca esir tutulduğunu ve annesi ile babasının kökenleri dolayısıyla serbest bırakıldığını belirterek, “Hala Rusların elinde çok sayıda esir var. Türkiye'nin bu konuda bize destek olacağına inanıyorum,” ifadesini kullandı.

İstanbul'da Ukraynalı bir grup, "Rusya'nın saldırılarını sonlandırması ve esirlerin serbest bırakılması" talebiyle eylem yaptı.

İstanbul'da Ukraynalı bir grup, "Rusya'nın saldırılarını sonlandırması ve esirlerin serbest bırakılması" talebiyle eylem yaptı.