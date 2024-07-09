İstanbul ulaşımında yenilik: Deniz dolmuşlar hizmete giriyor!

Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, Deniz Dolmuşların Haliç Tersanesi’nde üretildiğini belirtti. İmamoğlu, bu yeni ulaşım aracının Boğaz hattında İstanbullulara hizmet vereceğini vurguladı.

Asya ve Avrupa Arasında Kesintisiz Ulaşım

Deniz Dolmuşların 33 yolcu kapasiteli olduğu ve toplamda 7 tane deniz dolmuşunun İstanbul’da hizmete gireceği aktarıldı. Bu dolmuşlar, İstinye-Küçüksu ve Beykoz-Sarıyer hatlarında sefer yaparak Asya ve Avrupa kıtaları arasında yolcu taşımacılığı sağlayacak.

İmamoğlu'nun Açıklaması

İmamoğlu, videolu paylaşımında şunları dile getirdi: "Deniz Taksilerden sonra Deniz Dolmuşlar da ürettik. Haliç Tersanemizde ürettiğimiz dolmuşlar Boğaz hattında hizmet vermeye başlıyor. İstanbul'un deniz ulaşımında yeni bir dönemi başlatıyoruz."





Yeni deniz dolmuşları, İstanbul’un trafik sorununa çözüm bulma yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Deniz ulaşımının daha fazla kullanılmasıyla hem kara trafiğinin rahatlaması hem de denizden daha verimli yararlanılması hedefleniyor.