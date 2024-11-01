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İstanbul'da Uluslararası Balkan Forumu Sonuç Bildirgesi Yayınlandı

Romanların sorunları ve çözüm önerileri ele alındı.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 17:57
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 18:09
İstanbul'da Uluslararası Balkan Forumu Sonuç Bildirgesi Yayınlandı

İstanbul'daki Uluslararası Balkan Forumu Sonuç Bildirgesi Açıklandı

Uluslararası Sivil Toplum Koordinasyon Derneği ve İnsan Hakları ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı işbirliğiyle gerçekleştirilen "Uluslararası Balkan Forumu"nun sonuç bildirgesi kamuoyuna duyuruldu.

Forumda Ele Alınan Konular

İHH'nın yaptığı açıklamaya göre, 10 farklı ülkeden 26 temsilcinin katılım sağladığı forumda, Balkan ve Avrupa'da yaşayan Romanların karşılaştığı zorluklar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri tartışıldı. Ayrıca, kültürel mirasın korunması, Roman haklarının savunulması, eğitim, kültür, sanat ve siyaset alanında işbirliği projelerinin geliştirilmesi gibi konular da gündeme geldi.

Romanların Temel Sorunları

Sonuç bildirgesinde, Balkanlar ile Avrupa'da yaşayan Romanların sayısı 11 ile 18 milyon arasında değişmekte olup, karşılaştıkları temel sorunlar şunlardır:

  • Ayrımcılık
  • Siyasi Temsiliyet ve Katılım
  • Eğitim
  • Yoksulluk
  • İşsizlik
  • Sağlık
  • Barınma
  • Kamu Hizmetlerinden Faydalanamama
  • Kadın
  • Hijyen
  • Mülkiyet

Önerilen Çözüm Stratejileri

Bildirgede, bu sorunların çözümü için önerilen stratejiler arasında yer alan başlıklar ise şunlardır:

  • Eğitimde eşitlik ve burs imkanlarının artırılması.
  • Siyasette temsiliyet için yeni yasal düzenlemeler.
  • Ayrımcılığa karşı platformların kurulması.
  • Roman kültürünü olumlu şekilde tanıtacak projeler geliştirilmesi.
  • Sosyal dayanışmayı artıracak kapsayıcı programların hayata geçirilmesi.
  • Roman bilimsel araştırmaları için enstitülerin kurulması.
  • Roman kültürü ve toplumu için ayrılan bütçelerin artırılması.
  • Balkan ülkelerinde çalışmaları koordine edecek bir ofis kurulması.
  • Ayrımcılığı sembolize eden kavramların tanıtılması.

Gelecek Planlaması

Bir sonraki Roman forumunun Kuzey Makedonya'da "Romanların Eğitim ve Okullaşma Sorunu" başlığı altında yapılması kararlaştırıldı.

Uluslararası Sivil Toplum Koordinasyon Derneği ile İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım...

Uluslararası Sivil Toplum Koordinasyon Derneği ile İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı koordinatörlüğünde düzenlenen "Uluslararası Balkan Forumu"nun sonuç bildirgesi açıklandı.

Uluslararası Sivil Toplum Koordinasyon Derneği ile İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım...

Uluslararası Sivil Toplum Koordinasyon Derneği ile İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı koordinatörlüğünde düzenlenen "Uluslararası Balkan Forumu"nun sonuç bildirgesi açıklandı.

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