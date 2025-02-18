İstanbul'da Uluslararası Hukuk Bağlamında Filistin Konferansı Düzenlendi

İstanbul'da gerçekleştirilen uluslararası konferansta, Filistin konusundaki hukuki süreçler ve uluslararası ceza mahkemesi başta olmak üzere önemli konular tartışıldı.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 18:10
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 18:22
İstanbul'da Uluslararası Hukuk Bağlamında Filistin Konferansı Düzenlendi

İstanbul'da "Uluslararası Hukuk Bağlamında Filistin Konferansı ve Forumu-4" Düzenlendi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanı Yasin Şamlı, İsrail'in Gazze'de işlediği suçlara karşı alınan hukuki önlemleri aktardı. Şamlı, Gazze'deki hak ihlallerine karşı Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'ne başvurduklarını belirtti.

Hukuki Girişimlerin Detayları

Gazze'de yaşananlara karşı hukuki girişimler üzerine hazırladıkları dosyanın 12 farklı ülkeden 3 bin 61 hukukçu tarafından imzalandığını ifade eden Şamlı, bu belgeleri UCM'ye sunduklarını duyurdu. Şamlı, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin yetkililerinin kendilerine başvuran beş devletten en nitelikli başvurunun kendilerine ait olduğunu ifade ettiğini de aktardı.

Filistin ve Gazze İçin Adalet Arayışı

Şamlı, İslam dünyasının adalet sağlama konusundaki sorumluluklarına dikkat çekerek, "Eğer dünyada adalet sağlanacaksa bunu yalnızca Müslümanlar sağlayacaktır" şeklinde konuştu. Filistin'deki hukuki mücadelelerinin, adaletin sağlanması yolunda sürdürüleceğini vurguladı.

Gazze'deki Durum ve Ateşkes Süreci

AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan, ateşkes sürecine dair sürecin detaylarını aktardı. Özkan, bu süreçte üç aşamalı bir planın öngörüldüğünü belirterek, hukuk ve adaletin Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.

Medeniyetlerin Doğası ve Sivil Toplumun Rolü

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik, medeniyetlerin yükseliş ve çöküş dönemlerini değerlendirdi. Çelik, bireylerin ve sivil inisiyatiflerin devreye girmesinin daha etkili olabileceğini ifade etti.

Uluslararası Hukuk Tartışmaları

Konferansın çeşitli oturumlarında uluslararası hukukun Filistin konusundaki durumu, Kudüs'ün hukuki statüsü gibi başlıklar ele alındı. İstanbul 2 Nolu Barosu koordinatörlüğünde düzenlenen konferans, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, Anayasa Hukukçuları Derneği ve Türkiye Hukuk Platformu işbirliği ile gerçekleştirildi.

İstanbul'da "Uluslararası Hukuk Bağlamında Filistin Konferansı ve Forumu-4" gerçekleştirildi. AK...

İstanbul'da "Uluslararası Hukuk Bağlamında Filistin Konferansı ve Forumu-4" gerçekleştirildi. AK Parti Denizli Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi Cahit Özkan, konferansa katılarak konuşma yaptı.

İstanbul'da "Uluslararası Hukuk Bağlamında Filistin Konferansı ve Forumu-4" gerçekleştirildi. AK...

İstanbul'da "Uluslararası Hukuk Bağlamında Filistin Konferansı ve Forumu-4" gerçekleştirildi. AK Parti Denizli Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi Cahit Özkan, konferansa katılarak konuşma yaptı.

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