İstanbul'da Uluslararası Sıfır Atık Forumu Başladı: Türkiye Liderliğine Vurgu

İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nun açılış oturumunda Türkiye'nin liderliği, UN-Habitat ofisinin İstanbul'a açılması ve atık yönetimi çağrısı öne çıktı.

Yayın Tarihi: 17.10.2025 13:44
Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 13:57
İstanbul'da "Uluslararası Sıfır Atık Forumu"nun Açılış Oturumu Gerçekleşti

Açılış ve katılımcılar

İstanbul'da bir otelde düzenlenen forumun "Küresel Bir Görev Olarak Sıfır Atık" başlıklı açılış oturumu, Sıfır Atık Vakfı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (UNEP) ve UN-Habitat işbirliğiyle gerçekleştirildi.

Oturuma; Sıfır Atık Hareketi'nin küresel öncüsü ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İklim Konuları Özel Temsilcisi Muhtar Babayev, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, UN-Habitat İcra Direktörü Anaclaudia Rossbach ve BM Avrupa Ekonomik Komisyonu (AEK) İcra Sekreteri Tatiana Molcean katıldı.

Babayev: Türkiye'nin liderliği ve Azerbaycan işbirliği

Oturumda konuşan Muhtar Babayev, forumda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti. Babayev, Emine Erdoğan'ın liderliği ve iradesinin Sıfır Atık Hareketi'ni küresel düzeye taşıdığını belirtti ve hareketin "gelecek neslin ve ortak değerlerin sembolü" olduğunu vurguladı.

Babayev ayrıca, "Türkiye, yalnız bir öncü değil dünyaya yön veren bir ülkedir" diyerek Türkiye'nin küresel etkisini takdir etti. Ülkesinin "Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı"na katılmasının ve bu alandaki mutabakat zaptının önemine dikkat çekti: "Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ve Haydar Aliyev Vakfı da Sıfır Atık Vakfı ile hem atık yönetimi hem farkındalık oluşturma hem de inovasyon alanlarında gelişim göstermek amacıyla bir mutabakat zaptı imzaladı."

Babayev, geçen yıl Bakü'de düzenlenen COP29'u hatırlatarak atık yönetimi ve emisyon azaltma konularının önemini ikinci kez vurguladığını belirtti ve forumu bir fırsat olarak gördüğünü söyleyerek, "Türkiye'nin liderliği bu anlamda çok önemli. Onların kılavuzluğunda, liderliğinde ilerliyoruz. Daha yeşil bir dünya için dayanışma içinde olmamız gerekiyor." dedi.

UN-Habitat: İstanbul'da bölge ofisi açılıyor

Anaclaudia Rossbach, şehirlerin önce görülmemiş bir hızla büyüdüğüne ve kaynaklar üzerinde artan bir baskı oluştuğuna dikkat çekti. Bu yüklerin eşit paylaşılmadığını, en hassas ve kırılgan toplulukların daha fazla etkilendiğini vurguladı.

Rossbach, sıfır atık çözümlerinin önemine işaret ederek 2026-2029 döneminde kentleşme, toplu konutlar, ekonomik dönüşümler ve kapsayıcı kentsel refah için atık yönetimine odaklanılması gerektiğini belirtti. "Sıfır atık, bir hayal değil. Bu gerçek ve ölçeklendirilebilir vaziyette." sözleriyle hedeflerin ulaşılabilirliğine vurgu yaptı.

Etkinlikte Rossbach, UN-Habitat'ın bölgesel ofisinin İstanbul'da açılacağını duyurdu: "İstanbul'da operasyonel hale gelen ofisimiz aracılığıyla sıfır atık çözümlerine odaklanmaya devam edeceğiz ve döngüsel ekonomiyle ilgili çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız." Doğu Avrupa ve Orta Asya ülkeleri arasındaki ortaklığı hızlandırma, hükümetler, şehirler, sivil toplum ve özel sektörle işbirliğini geliştirme hedefleri de paylaşıldı.

BM AEK: Atık artışı uyarısı ve ortak hareket çağrısı

Tatiana Molcean, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i temsilen forumda bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. Küresel Atık Yönetimi Raporu'na atıfta bulunan Molcean, harekete geçilmezse kentsel atığın 2050'ye kadar "3'te 2 oranında" artacağının öngörüldüğünü ve mevcut geri dönüşüm çabalarının yetersiz kaldığını vurguladı.

Molcean, plastikler konusunda uluslararası bağlayıcı kurallara ilişkin görüşmelerde tam uzlaşı sağlanamadığını anımsatarak umudun sürdürülmesi gerektiğini söyledi. Daha fazla tüketicinin sürdürülebilir alternatiflere yöneldiğini ve üreticilerin eylem planları geliştirdiğini belirten Molcean, hayata geçirilen projelerin önemine işaret ederek "Yapmamız gereken şey; birlikte çalışmak, çabalarımızı birleştirmek ve birlikte görev yapmak." çağrısında bulundu.

Sonuç olarak, açılış oturumu Türkiye'nin liderliği ve uluslararası işbirliğinin önemini öne çıkardı; UN-Habitat'ın İstanbul ofisi ve Azerbaycan ile güçlenen ortaklıklar, sıfır atık ve döngüsel ekonomi hedeflerinin daha geniş coğrafi ölçeğe taşınacağı sinyalini veriyor.

