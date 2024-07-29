İstanbul'da Uluslararası Türk Dünyası Yaz Okulu Açıldı

İstanbul'da Uluslararası Türk Dünyası Yaz Okulu Açılışı

İbn Haldun Üniversitesi'nin ev sahipliğinde, Türk Dünyası'nın birleştirici güçlerini pekiştiren Uluslararası Türk Dünyası Yaz Okulu açılışı İstanbul'da gerçekleşti. Yaz okulu, Haydar Aliyev Avrasya Çalışmaları Merkezi tarafından, Özbekistan'daki Dünya Ekonomi ve Diplomasi Üniversitesi, Azerbaycan'daki ADA Üniversitesi ve Kazakistan'daki Ahmet Yesevi Üniversitesi ile iş birliği içinde düzenleniyor.

Katılımcıların Profili ve Eğitmenler

Çeşitli ülkelerden 294 başvuru alan yaz okuluna, aralarında ABD, Almanya, İngiltere, Çin ve Rusya'nın da bulunduğu 20 ülkeden 60 öğrenci kabul edildi. Programda Türk dünyası üzerine uzmanlaşmış 14 akademisyen ders verecek.

Açılış Etkinliğindeki Konuşmalar

Açılışta konuşan İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Vekili Necmeddin Bilal Erdoğan, Türk dünyasının tarihi ve kültürel mirasının küresel barışa katkı sağlama potansiyeline dikkat çekti. Erdoğan, "Tarihimiz ve mirasımız, küresel ilişkilerin geleceğine daha barışçıl bir bakış açısı sunuyor" dedi.

İçinde bulunduğumuz dönemde Türk dünyasının birleşik duruşunun önemine vurgu yapan Erdoğan, "Dünyada barışa gerçekten çok ihtiyacımız var. Birlikte hareket etmemiz, daha fazla iletişim ve işbirliğine zemin hazırlayacaktır" ifadesini kullandı.

Haydar Aliyev Avrasya Çalışmaları Merkezi'nin Rolü

Etkinlikte, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı İrfan Gündüz, Türk dünyasının tarihsel bağlarının güçlendirilmesi için gerekli adımları atmaya kendilerini adadıklarını belirtti. Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT), Türk dünyasını kaynaştırmak ve ilgilileri bir araya getirmek için gerçekleştirdiği faaliyetler de etkinlikte gündeme geldi.

TDT Genel Sekreter Yardımcısı Sadi Jafarov ise, yaz okulunun öğrenci ve uzmanlar arasındaki bağları güçlendireceğine inandığını ifade etti. Ayrıca, İbn Haldun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Ali Yeşilırmak, Türk dünyasının ortak politikalarının bölge barışına önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

İşbirliği ve Kültürel Değişim

Özbekistan'dan gelen Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Akram Umarov ise, kültürel değişim ve işbirliği ruhunun önemine vurgu yaparak, yaz okulunun bir araya gelme ve zengin tarihi inceleme fırsatı sunduğunu belirtti.

Türkiye'den ve Türk dünyası ülkelerinden katılımcıların bir araya geldiği bu yaz okulu, gelecekte yapılacak benzer etkinliklerin öncüsü olmayı hedefliyor.