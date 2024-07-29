Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İstanbul'da Uluslararası Türk Dünyası Yaz Okulu Açıldı

Türk dünyasının entelektüel pratiğini güçlendirmek amacıyla İstanbul'da yaz okulu açıldı. Katılımcılar 27 farklı ülkeden.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 16:32
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 16:32
İstanbul'da Uluslararası Türk Dünyası Yaz Okulu Açıldı

İstanbul'da Uluslararası Türk Dünyası Yaz Okulu Açılışı

İbn Haldun Üniversitesi'nin ev sahipliğinde, Türk Dünyası'nın birleştirici güçlerini pekiştiren Uluslararası Türk Dünyası Yaz Okulu açılışı İstanbul'da gerçekleşti. Yaz okulu, Haydar Aliyev Avrasya Çalışmaları Merkezi tarafından, Özbekistan'daki Dünya Ekonomi ve Diplomasi Üniversitesi, Azerbaycan'daki ADA Üniversitesi ve Kazakistan'daki Ahmet Yesevi Üniversitesi ile iş birliği içinde düzenleniyor.

Katılımcıların Profili ve Eğitmenler

Çeşitli ülkelerden 294 başvuru alan yaz okuluna, aralarında ABD, Almanya, İngiltere, Çin ve Rusya'nın da bulunduğu 20 ülkeden 60 öğrenci kabul edildi. Programda Türk dünyası üzerine uzmanlaşmış 14 akademisyen ders verecek.

Açılış Etkinliğindeki Konuşmalar

Açılışta konuşan İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Vekili Necmeddin Bilal Erdoğan, Türk dünyasının tarihi ve kültürel mirasının küresel barışa katkı sağlama potansiyeline dikkat çekti. Erdoğan, "Tarihimiz ve mirasımız, küresel ilişkilerin geleceğine daha barışçıl bir bakış açısı sunuyor" dedi.

İçinde bulunduğumuz dönemde Türk dünyasının birleşik duruşunun önemine vurgu yapan Erdoğan, "Dünyada barışa gerçekten çok ihtiyacımız var. Birlikte hareket etmemiz, daha fazla iletişim ve işbirliğine zemin hazırlayacaktır" ifadesini kullandı.

Haydar Aliyev Avrasya Çalışmaları Merkezi'nin Rolü

Etkinlikte, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı İrfan Gündüz, Türk dünyasının tarihsel bağlarının güçlendirilmesi için gerekli adımları atmaya kendilerini adadıklarını belirtti. Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT), Türk dünyasını kaynaştırmak ve ilgilileri bir araya getirmek için gerçekleştirdiği faaliyetler de etkinlikte gündeme geldi.

TDT Genel Sekreter Yardımcısı Sadi Jafarov ise, yaz okulunun öğrenci ve uzmanlar arasındaki bağları güçlendireceğine inandığını ifade etti. Ayrıca, İbn Haldun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Ali Yeşilırmak, Türk dünyasının ortak politikalarının bölge barışına önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

İşbirliği ve Kültürel Değişim

Özbekistan'dan gelen Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Akram Umarov ise, kültürel değişim ve işbirliği ruhunun önemine vurgu yaparak, yaz okulunun bir araya gelme ve zengin tarihi inceleme fırsatı sunduğunu belirtti.

Türkiye'den ve Türk dünyası ülkelerinden katılımcıların bir araya geldiği bu yaz okulu, gelecekte yapılacak benzer etkinliklerin öncüsü olmayı hedefliyor.

İLGİLİ HABERLER

EYT'yi kaçırıp üzülüne iyi haber geldi! 2000 ve sonrası sigortalılar için erken emeklilik müjdesi

Resimdeki gizli huniyi dünya üzerindeki insanların sadece yüzde 10'u 7 saniyede bulabiliyor! Şimdi kendini test et

Ankara Büyükşehir Belediyesi KPSS'siz bay/bayan 30 Vatman alım ilanını az önce duyurdu!

Emeklileri Denizbank'a koşturacak kampanya! Tek başvuru yetiyor: Geri ödemesiz 12.000 TL verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Şart yok! O banka yakınını davet edene 10 bin lira ödeme yapacak!

EYT'yi kaçırıp üzülüne iyi haber geldi! 2000 ve sonrası sigortalılar için erken emeklilik müjdesi

Emeklileri Denizbank'a koşturacak kampanya! Tek başvuru yetiyor: Geri ödemesiz 12.000 TL verilecek

Yarın BİM’de 5 kilo yoğurt ile süt ürünlerinde büyük indirimler!

O bankadan müşterilene görülmemiş kampanya! Tak diye 500 TL indirim

Taşıt kredilerinde yeni dönem 11 ödeme planı oluşturuldu!

Resimdeki gizli huniyi dünya üzerindeki insanların sadece yüzde 10'u 7 saniyede bulabiliyor! Şimdi kendini test et

Hükümetten yeni zam onayı! Ağustos’ta maaşlar en az 6.808 TL artacak

Altın fırsat için son gün! Milli Emlak'tan 15 bin TL'ye arsa satışı

Ankara Büyükşehir Belediyesi KPSS'siz bay/bayan 30 Vatman alım ilanını az önce duyurdu!

Sağlık Bakanlığı'ndan dev istihdam! Türkiye genelinde 36 bin kişiye sağlık sektöründe kariyer fırsatı

KPSS 2024’te kritik tarihler açıklandı 5000 yeni memur alınacak!