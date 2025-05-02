İstanbul'da Uluslararası Yeşilay Federasyonu Forumu Gerçekleşti

İstanbul'da Uluslararası Yeşilay Federasyonu Forumu Düzenlendi

İstanbul'da, Yeşilay'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Uluslararası Yeşilay Federasyonu Forumu", Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı. Forumun açılış konuşmasını, Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç gerçekleştirdi.

Unutulmaz İsimler Anıldı

Dinç, konuşmasında İsrail saldırılarında yaşamını yitiren Filistin Yeşilay Başkanı Ömer Farwana ile Kovid-19 döneminde hastanede hizmet verirken hayatını kaybeden Zimbabve Yeşilay Başkanı Dr. Cherifa Sururu'yu rahmetle andı. Ayrıca, bağımlılık nedeniyle hayatını kaybeden çocuklar, kadınlar ve gençler için de yas tuttuklarını ifade etti.

Bağımlılık Mücadelesi ve Güçlü Vurgular

Dinç, bu yasın zayıflık yerine güçlendirdiğini belirterek, "Bir insanın başına gelebilecek en kötü şey bir bağımlılığa bulaşmaktır. Bir toplumun başına gelebilecek en kötü şey de gençlerinin bağımlılıklara bulaşmasıdır" dedi.

105 Yıldır Süren Mücadele

105 yıldır bağımlılıkla yürüttükleri mücadelenin önemine değinen Dinç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayelerinde Yeşilay'ın çok daha etkili ve sürdürülebilir çalışmalar yürüttüğünü vurguladı. Bu süreçte elde ettikleri başarıları kısa sürede gözlemlediklerini söyledi.

Bağımlılıkla Mücadelede Devam

Dinç, farklı şehirlerdeki Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinde tedavi gören kişilerin ve ailelerinin gönderdiği mektupları okuyarak bu süreçte bağımlılık mücadelesinin artarak süreceğini dile getirdi.

İstanbul'da "Uluslararası Yeşilay Federasyonu Forumu" düzenlendi. Atatürk Kültür Merkezi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen forumun açılış konuşmasını, Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç yaptı.

İstanbul'da "Uluslararası Yeşilay Federasyonu Forumu" düzenlendi. Atatürk Kültür Merkezi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen forumun açılış konuşmasını, Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç yaptı.