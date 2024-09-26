DOLAR
34,14 -0,02%
EURO
38,24 -0,58%
ALTIN
2.932,85 -0,54%
BITCOIN
2.226.971,77 -2,82%

İstanbul'da Üniversite Hastaneleri Birliği Toplantısı Gerçekleştirildi

Üniversite Hastaneleri Birliği'nin genel kurul toplantısı İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'nın ev sahipliğinde yapıldı.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 20:24
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 20:39
İstanbul'da Üniversite Hastaneleri Birliği Toplantısı Gerçekleştirildi

Üniversite Hastaneleri Birliği Toplantısı İstanbul'da

Üniversite Hastaneleri Birliği (ÜHB) Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa tarafından düzenlendi. Toplantıya, ÜHB Başkanı ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın önderlik etti.

Katılımcılar ve Amaçlar

Toplantıya, toplamda 17 üniversitenin rektörü katıldı. Önceki dönem başkanları arasında yer alan İstinye Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş ve birliğin kurucu başkanı Prof. Dr. Yunus Söylet de toplantıda yer aldı. Toplantının amacı, üniversite hastanelerinin karşılaştığı sorunları tartışmak ve çözüm önerileri geliştirmek olarak belirlendi.

Görüş Alışverişi ve Temenniler

Prof. Dr. Nuri Aydın, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'nın Bahçeköy Yerleşkesi'nde bulunan Orman Fakültesi'nde gerçekleştirilen genel kurulun, sağlık sektörü ve üniversiteler için faydalı sonuçlar doğurmasını umut ettiğini ifade etti. Katılımcılar, sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için fikir alışverişinde bulundular.

Üniversite Hastaneleri Birliği (ÜHB) Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ev...

Üniversite Hastaneleri Birliği (ÜHB) Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ev sahipliğinde yapıldı.

Üniversite Hastaneleri Birliği (ÜHB) Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ev...

Üniversite Hastaneleri Birliği (ÜHB) Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ev sahipliğinde yapıldı.

Üniversite Hastaneleri Birliği (ÜHB) Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ev...

Üniversite Hastaneleri Birliği (ÜHB) Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ev sahipliğinde yapıldı.

İLGİLİ HABERLER

O tarihte emekli olanı ayağa kaldıracak haber! Maaşlar 8.000 TL’ye düşecek

Okula giden öğrenciye destek! Yeni geldi herkese okul öğünü bedavaya gelecek

O tarihi bekleyen 2. el fiyatına sıfır araç alacak! Kampanyaların feriştahı geliyor

Faiz oranları düştü! 12 ay vade ile düşük faiz oranı ile anında 150.000 bin TL hesabınızda

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hakkari'de Kaçak Altın Operasyonu: 6 Kilogram Külçe Ele Geçirildi
2
Libya'da Merkez Bankası Yönetimi İçin Önemli Anlaşma
3
Filistinli Gazeteciler Avrupa Parlamentosu'nun Sakharov Ödülü'ne Aday Gösterildi
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Üzerine Sert Açıklamalar
5
Milli Savunma Bakanı Hakkari'de Gençlerle Buluştu
6
Mardin'de Bisiklet Kazası: 11 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı
7
Narin Cinayeti Soruşturmasında Şok Detaylar Ortaya Çıktı: Katil Belli Oldu!

Migros'tan Kaçırılmayacak Fırsat! 5 Litre Ayçiçek Yağı İndirimle Satışta

Faiz oranları düştü! 12 ay vade ile düşük faiz oranı ile anında 150.000 bin TL hesabınızda

Pizza Devi İflas Bayrağını Çekti: 127 Mağaza Satışa Çıkıyor

Halkbank’tan Hesaplı Evim Konut Kredisi ile Hayalinizdeki Eve Kavuşun!

27 Eylül 2024 Cuma Günlük Burç Yorumları! Para, Aşk, Sağlık ve İş Falı

Dyson, Sony, Braun ve Philips gibi markalarda dev indirim fırsatı: Dyson Elektrikli Süpürge 17.999 TL’den 13.999 TL’ye düştü

O tarihi bekleyen 2. el fiyatına sıfır araç alacak! Kampanyaların feriştahı geliyor

O tarihte emekli olanı ayağa kaldıracak haber! Maaşlar 8.000 TL’ye düşecek

Tam 10 KG’sı 279 TL’ye düştü! Akın akın markete koşacaksınız

Ayda 1 asgari ücret kazanç kapısı açıldı! Bankalar tıkır tıkır ödüyor

Kış Lastiği Uygulaması 2024 İçin Başlıyor: Dikkat Edin!

Okula giden öğrenciye destek! Yeni geldi herkese okul öğünü bedavaya gelecek