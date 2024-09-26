İstanbul'da Üniversite Hastaneleri Birliği Toplantısı Gerçekleştirildi

Üniversite Hastaneleri Birliği Toplantısı İstanbul'da

Üniversite Hastaneleri Birliği (ÜHB) Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa tarafından düzenlendi. Toplantıya, ÜHB Başkanı ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın önderlik etti.

Katılımcılar ve Amaçlar

Toplantıya, toplamda 17 üniversitenin rektörü katıldı. Önceki dönem başkanları arasında yer alan İstinye Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş ve birliğin kurucu başkanı Prof. Dr. Yunus Söylet de toplantıda yer aldı. Toplantının amacı, üniversite hastanelerinin karşılaştığı sorunları tartışmak ve çözüm önerileri geliştirmek olarak belirlendi.

Görüş Alışverişi ve Temenniler

Prof. Dr. Nuri Aydın, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'nın Bahçeköy Yerleşkesi'nde bulunan Orman Fakültesi'nde gerçekleştirilen genel kurulun, sağlık sektörü ve üniversiteler için faydalı sonuçlar doğurmasını umut ettiğini ifade etti. Katılımcılar, sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için fikir alışverişinde bulundular.

Üniversite Hastaneleri Birliği (ÜHB) Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ev sahipliğinde yapıldı.

Üniversite Hastaneleri Birliği (ÜHB) Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ev sahipliğinde yapıldı.

Üniversite Hastaneleri Birliği (ÜHB) Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ev sahipliğinde yapıldı.