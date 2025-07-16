DOLAR
40,25 -0,06%
EURO
46,79 -0,16%
ALTIN
4.324,3 -0,49%
BITCOIN
4.797.559,4 -2,27%

İstanbul'da Üniversite Öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın Cesediyle İlgili 7 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cesedinin bulunduğu valizle ilgili 7 zanlı adliyeye gönderildi. Olayın detayları araştırılıyor.

Yayın Tarihi: 16.07.2025 11:41
Güncelleme Tarihi: 16.07.2025 11:41
İstanbul'da Üniversite Öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın Cesediyle İlgili 7 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

İstanbul Eyüpsultan'da üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cesedinin bir valiz içinde yol kenarına bırakılmasının ardından gözaltına alınan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

22 yaşındaki Tokyaz'ın cesedinin bulunduğu olay, 13 Temmuz tarihinde Mithatpaşa Mahallesi'nde gerçekleşmişti. Yapılan soruşturma çerçevesinde, eski polis memuru C.K.'nin (38) de aralarında bulunduğu 7 şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrollerinin sonrasında adliyeye götürüldü.

Ayşe Tokyaz'ın cesedinin bulunduğu valizin, şüpheli C.K. tarafından Küçükçekmece Atakent Mahallesi'ndeki evinden çıkarıldığı ve bir otomobilin bagajına konulduğu, binanın güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Bu görüntülerde, henüz ismi bilinmeyen bir başka kişinin de valizi araca yerleştirirken C.K.'ye yardım ettiği gözlemleniyor.

Olayın Gelişimi

Polis, Tokyaz'ın son olarak eski erkek arkadaşı C.K.'nin evine gittiğini ve burada öldürülerek valize konulduğunu, ardından Eyüpsultan'da yol kenarına atıldığını belirledi. Olayla ilgili geniş çaplı araştırmalar sürdürüldü.

Ayrıca, Tokyaz'ın cenazesinin, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin tamamlanmasının ardından Hatay'da defnedildiği bildirildi.

Olayın detaylarına ilişkin soruşturma devam ediyor.

Eyüpsultan'da, üniversite öğrencisi genç kızın cesedinin valiz içerisinde yol kenarında...

Eyüpsultan'da, üniversite öğrencisi genç kızın cesedinin valiz içerisinde yol kenarında bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Eyüpsultan'da, üniversite öğrencisi genç kızın cesedinin valiz içerisinde yol kenarında...

Eyüpsultan'da, üniversite öğrencisi genç kızın cesedinin valiz içerisinde yol kenarında bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İLGİLİ HABERLER

Yediemin Depolarında Binlerce Araç Satışa Çıkıyor!

TOKİ'den Yüzde 25 Peşinatla Ev ve İş Yeri Satışı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kredi Kartı Borçlularına Müjdeli Haber!

Akbank'tan Özel Sektör Çalışanlarına 9.000 TL Promosyon Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Savunma KOBİ'leri IDEF 2025'te Yeteneklerini Sergiliyor
2
Çanakkale Ayvacık'taki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
3
İstanbul 2 Nolu Barosu'ndan 15 Temmuz'a Anlamlı Yürüyüş
4
Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz Anıldı
5
İletişim Başkanı Duran: 'Terörsüz Türkiye Hedefi, Büyük Bir Dönüşümün Parçası'
6
Sahar Alhoz'un 'Sığınak' Kısa Filmi: Deprem ve Göçün İzlerini Sinemaya Taşıyor
7
65 Yıl Sonra İade Edilen Marcus Aurelius Heykeli Türkiye'ye Geliyor

Akbank'tan Özel Sektör Çalışanlarına 9.000 TL Promosyon Müjdesi

TOKİ'den Yüzde 25 Peşinatla Ev ve İş Yeri Satışı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kredi Kartı Borçlularına Müjdeli Haber!

Emeklilere Temmuz 2025'te Çifte Ödeme Müjdesi

Okul Servisleri ve Toplu Taşıma Araçlarında Zorunlu Güvenlik Önlemleri

Asgari Ücrete İkinci Zam Talepleri TBMM'de Gündeme Geldi

Sağlık Bakanlığı'ndan Sigarayı Bırakmak İçin Kapınıza Gelen Destek

Ziraat Bankası'ndan Yılın Fırsatı: 10.000 TL İade!

KPSS'siz Kamu İstihdamı: 100 Binden Fazla Yeni İş İmkanı

İstanbul'da Ekmek Fiyatlarına Yüzde 20 Zam!

Resmi Gazete'de Açıklanan Yüzde 70 Zam, Üniversite Öğrencilerini Şaşırttı

Yediemin Depolarında Binlerce Araç Satışa Çıkıyor!