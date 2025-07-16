İstanbul'da Üniversite Öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın Cesediyle İlgili 7 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

İstanbul Eyüpsultan'da üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cesedinin bir valiz içinde yol kenarına bırakılmasının ardından gözaltına alınan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

22 yaşındaki Tokyaz'ın cesedinin bulunduğu olay, 13 Temmuz tarihinde Mithatpaşa Mahallesi'nde gerçekleşmişti. Yapılan soruşturma çerçevesinde, eski polis memuru C.K.'nin (38) de aralarında bulunduğu 7 şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrollerinin sonrasında adliyeye götürüldü.

Ayşe Tokyaz'ın cesedinin bulunduğu valizin, şüpheli C.K. tarafından Küçükçekmece Atakent Mahallesi'ndeki evinden çıkarıldığı ve bir otomobilin bagajına konulduğu, binanın güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Bu görüntülerde, henüz ismi bilinmeyen bir başka kişinin de valizi araca yerleştirirken C.K.'ye yardım ettiği gözlemleniyor.

Olayın Gelişimi

Polis, Tokyaz'ın son olarak eski erkek arkadaşı C.K.'nin evine gittiğini ve burada öldürülerek valize konulduğunu, ardından Eyüpsultan'da yol kenarına atıldığını belirledi. Olayla ilgili geniş çaplı araştırmalar sürdürüldü.

Ayrıca, Tokyaz'ın cenazesinin, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin tamamlanmasının ardından Hatay'da defnedildiği bildirildi.

Olayın detaylarına ilişkin soruşturma devam ediyor.

Eyüpsultan'da, üniversite öğrencisi genç kızın cesedinin valiz içerisinde yol kenarında bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Eyüpsultan'da, üniversite öğrencisi genç kızın cesedinin valiz içerisinde yol kenarında bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.