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İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 25 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 29 zanlıdan 25'i tutuklandı. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 04.06.2025 13:34
Güncelleme Tarihi: 04.06.2025 13:34
İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 25 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'da Büyük Uyuşturucu Operasyonu

İstanbul'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında, 29 zanlıdan 25'i tutuklandı. Operasyonlar, 28 Mayıs ve 2 Haziran tarihlerinde Küçükçekmece, Başakşehir, Çatalca, Esenyurt ve Bağcılar'da düzenlendi.

Zanlılar ve Ele Geçirilen Maddeler

Operasyon kapsamında, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 1'i Ukrayna uyruklu toplam 29 zanlı yakalandı. Polisin yaptığı aramalarda, 2 hassas terazi, uyuşturucu madde yapımında kullanılan 9 litre asit ve 230 kilo 530 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca, 2 adres, 4 araç ve 1 tırda detaylı arama yapıldı.

Yargılama Süreci

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 25'i, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu operasyon, İstanbul'da uyuşturucu ile mücadelede atılan etkin adımlardan biri olarak öne çıktı.

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 29 zanlıdan 25'i tutuklandı....

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 29 zanlıdan 25'i tutuklandı. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 2 adres, 4 araç ve 1 tırda yaptığı aramalarda, 2 hassas terazi, uyuşturucu madde yapımında kullanılan 9 litre asit ve çeşitli türlerde 230 kilo 530 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 29 zanlıdan 25'i tutuklandı....

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 29 zanlıdan 25'i tutuklandı. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 2 adres, 4 araç ve 1 tırda yaptığı aramalarda, 2 hassas terazi, uyuşturucu madde yapımında kullanılan 9 litre asit ve çeşitli türlerde 230 kilo 530 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

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