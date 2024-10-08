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İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonunda 79 Tutuklama

İstanbul'daki uyuşturucu operasyonlarında 128 şüpheliden 79'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 13:23
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 13:23
İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonunda 79 Tutuklama

İstanbul'daki Uyuşturucu Operasyonları

İstanbul'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonları çerçevesinde, son bir haftada 128 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişlerden 79'u ise tutuklandı.

Operasyonların Detayları

Şehirdeki Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, yaklaşık 6 aylık bir teknik ve fiziki takip sürecinin ardından Esenyurt, Çatalca, Küçükçekmece, Bahçelievler, Bakırköy ve Güngören ilçelerinde koordineli operasyonlar düzenledi.

Yakalanan Uyuşturucular

1-7 Ekim tarihleri arasında yapılan operasyonlarda, 130 kilogram kokain, 265 kilogram sentetik uyarıcı ve 2 milyon 202 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca, uyuşturucu hap üretiminde kullanılan maddeler de bulundu.

Yargılama Süreci

Gözaltına alınan şüpheliler, Emniyet'teki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığına sevk edildi. Bu kişilerden 79'u, hakimlik tarafından tutuklanırken, 49'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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