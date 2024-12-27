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İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltında

İstanbul'da yasa dışı bahis soruşturmasında 4 şüpheli gözaltına alındı, 4 kişi firar etti.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 11:58
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 11:58
İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltında

İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu

İstanbul'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, dört şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, sosyal medya fenomenlerine ait hesaplarda yasa dışı bahis siteleri reklamlarının yapıldığı belirlendi.

Olayın Detayları

Söz konusu soruşturma kapsamında kimlikleri tespit edilen toplamda sekiz şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, Elanur Bulut, Salim Çato, Zeynep Buse Korkmaz ve Buse Şahin gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildiği bildirildi. Ayrıca, firari olarak aranan dört şüpheliden Buse Plan, Okan Serbes ve Tuna Yurdakul'un yurt dışında olduğu tespit edildi.

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