İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 6 Gözaltı

İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu

İstanbul'da gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, yasa dışı bahis suçlarıyla bağlantılı organizasyonları deşifre etmek ve zanlıları yakalamak üzere kapsamlı bir çalışma başlattı.

Operasyon Detayları

Polis ekipleri, teknik ve fiziki takipler gerçekleştirdi. Bu süreçte, Zeytinburnu'ndaki bir sitede yasa dışı bahis sitelerinin finansal işlemlerinin yürütüldüğünü ve panel sistemlerinin kurulu olduğunu belirledi.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 4 zanlı yakalandı. Aramalarda 3 dizüstü bilgisayar ve 7 cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonun devamında, aynı sitedeki farklı bir blokta yine yasa dışı bahis faaliyetleri tespit eden ekipler, burada da 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.