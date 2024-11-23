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İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 5 Tutuklama

İstanbul'da yapılan yasa dışı bahis operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı, 72 telefon ve 9 dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 13:45
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 13:45
İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 5 Tutuklama

İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu

İstanbul'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, 5 şüpheli tutuklandı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis suçlarıyla ilgili suç organizasyonlarını deşifre etmek ve zanlıları yakalamak amacıyla kapsamlı bir çalışma başlattı.

Beylikdüzü'ndeki Villa Tespit Edildi

Teknik ve fiziki takipler sonucunda, Beylikdüzü'nde bulunan bir villanın, bahis sitelerinin finans işlemlerinin yapıldığı yer olarak kullanıldığını ortaya koyan ekipler, şüphelilerin camlarını siyah panjurlarla kapatarak dışarıya ikamet eden kimse olmadığı izlenimi verdiklerini belirledi.

Operasyonda Ele Geçirilen Malzemeler

Bahsi geçen adrese düzenlenen operasyonda, ekipler 5 şüpheliyi yakaladı. Yapılan aramalarda, toplamda 72 telefon ve sim kartı, 9 dizüstü bilgisayar ile 5 soğuk cüzdan ele geçirildi.

Adli Süreç

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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