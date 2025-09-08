İstanbul'da Yeni Eğitim Yılı Trafiği: D-100, TEM ve Köprülerde Yoğunluk

İstanbul'da yeni eğitim yılıyla sabah trafiği yoğunlaştı

2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk günü ve haftanın ilk iş günü olması nedeniyle İstanbul'da sabah erken saatlerde birçok noktada trafik yoğunluğu yaşanıyor. Yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte okulların açılması, kent genelinde ana arterlerde araç hareketliliğini artırdı.

Yoğunluğun görüldüğü ana noktalar

Megakentin Anadolu ve Avrupa yakalarında özellikle D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ve köprü bağlantı yollarında trafik ağır seyrediyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde Uzunçayır'dan itibaren, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Kozyatağı mevkiinden itibaren geçişler yavaş ilerliyor.

D-100 kara yolunda Ankara istikametinde Bostancı, Kartal ve Pendik bölgelerinde zaman zaman yoğunluk olurken; Edirne istikametinde Cevizli'den başlayıp Bostancı, Kozyatağı, Göztepe, Uzunçayır ve Avrasya Tüneli'ne kadar yoğunluk devam ediyor.

Anadolu Otoyolu'nda Sancaktepe'den Çamlıca gişelerine ve Altunizade'ye kadar trafik yoğunluğu gözleniyor. Kadıköy-Pendik sahil yolunda Küçükyalı'dan Kadıköy'e, Boğaz hattında ise Beykoz Paşabahçe'ye kadar iki yönde yoğun araç trafiği var.

Avrupa Yakası'nda D-100ün Ankara istikametinde Avcılar, Yenibosna, Zeytinburnu, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu mevkilerinde araçlar ağır ilerliyor. TEM Otoyolu'nun Ankara yönünde ise Bahçeşehir-Mahmutbey gişeleri ile Küçükköy-Hasdal mevkileri arasında yoğunluk görülüyor.

Toplu taşıma ve hava şartlarının etkisi

Sürücülerde zaman zaman etkili olan yağış da trafikte ilerlemeyi zorlaştırıyor. Aynı zamanda sabah saatlerinden itibaren toplu taşıma kullanmak isteyen yolcular, aktarmaların yoğun olduğu metro, metrobüs ve otobüs duraklarında yoğunluğa neden oluyor.

İBB verileriyle sabah trafiği

İBB Cep Trafik Haritası verilerine göre sabah erken saatlerde trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda %60, Anadolu Yakası'nda %71 olarak ölçüldü.

İstanbul Cevizlibağ'da 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlaması ve haftanın ilk iş günü olması nedeniyle sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.