İstanbul'da Yeni Eğitim Yılı Trafiği: D-100, TEM ve Köprülerde Yoğunluk

İstanbul'da 2025-2026 eğitim yılı ve iş günü nedeniyle D-100, TEM, köprüler ve sahil hattında yoğun trafik; İBB verileri Avrupa'da %60, Anadolu'da %71 gösteriyor.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 08:23
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 08:53
İstanbul'da Yeni Eğitim Yılı Trafiği: D-100, TEM ve Köprülerde Yoğunluk

İstanbul'da yeni eğitim yılıyla sabah trafiği yoğunlaştı

2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk günü ve haftanın ilk iş günü olması nedeniyle İstanbul'da sabah erken saatlerde birçok noktada trafik yoğunluğu yaşanıyor. Yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte okulların açılması, kent genelinde ana arterlerde araç hareketliliğini artırdı.

Yoğunluğun görüldüğü ana noktalar

Megakentin Anadolu ve Avrupa yakalarında özellikle D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ve köprü bağlantı yollarında trafik ağır seyrediyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde Uzunçayır'dan itibaren, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Kozyatağı mevkiinden itibaren geçişler yavaş ilerliyor.

D-100 kara yolunda Ankara istikametinde Bostancı, Kartal ve Pendik bölgelerinde zaman zaman yoğunluk olurken; Edirne istikametinde Cevizli'den başlayıp Bostancı, Kozyatağı, Göztepe, Uzunçayır ve Avrasya Tüneli'ne kadar yoğunluk devam ediyor.

Anadolu Otoyolu'nda Sancaktepe'den Çamlıca gişelerine ve Altunizade'ye kadar trafik yoğunluğu gözleniyor. Kadıköy-Pendik sahil yolunda Küçükyalı'dan Kadıköy'e, Boğaz hattında ise Beykoz Paşabahçe'ye kadar iki yönde yoğun araç trafiği var.

Avrupa Yakası'nda D-100ün Ankara istikametinde Avcılar, Yenibosna, Zeytinburnu, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu mevkilerinde araçlar ağır ilerliyor. TEM Otoyolu'nun Ankara yönünde ise Bahçeşehir-Mahmutbey gişeleri ile Küçükköy-Hasdal mevkileri arasında yoğunluk görülüyor.

Toplu taşıma ve hava şartlarının etkisi

Sürücülerde zaman zaman etkili olan yağış da trafikte ilerlemeyi zorlaştırıyor. Aynı zamanda sabah saatlerinden itibaren toplu taşıma kullanmak isteyen yolcular, aktarmaların yoğun olduğu metro, metrobüs ve otobüs duraklarında yoğunluğa neden oluyor.

İBB verileriyle sabah trafiği

İBB Cep Trafik Haritası verilerine göre sabah erken saatlerde trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda %60, Anadolu Yakası'nda %71 olarak ölçüldü.

İstanbul Cevizlibağ'da 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlaması ve haftanın ilk iş günü olması...

İstanbul Cevizlibağ'da 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlaması ve haftanın ilk iş günü olması nedeniyle sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul Cevizlibağ'da 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlaması ve haftanın ilk iş günü olması...

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğan, Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi Açılışına Katılacak ve Kabineye Başkanlık Edecek
2
8 Eylül 2025 Gündemi: Erdoğan'ın Açılışı, Orta Vadeli Program ve Eğitim Yılı Başlangıcı
3
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Cari Dengede İyileşme Dış Finansman İhtiyacını Azaltacak
4
Üsküdar Esnafı 12 Eylül'de Gelirini Gazze'ye Bağışlayacak
5
Yılmaz: Mali Disiplin ve Sürdürülebilir Büyümeden Sapma Yok
6
Yılmaz: Cumhurbaşkanımızın İradesiyle Ekonomi Programı Başarıyla Uygulanıyor
7
Edirne'de Yurt Dışına Kaçmaya Çalışan 2 Kişi Yakalandı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı