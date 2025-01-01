İstanbul'da Yılbaşı Gecesi Pencereden Rastgele Ateş Eden Zanlı Yakalandı

İstanbul'un Güngören ilçesinde, yılbaşı gecesi evinin penceresinden rastgele ateş eden bir şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Güvenlik güçleri, sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine hızla harekete geçti. Yapılan incelemeler sonucunda, şüphelinin kimliği tespit edilerek E.Y.Ş. isimli zanlı, Güngören Merkez Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı.

Olay yerinde yapılan aramalarda, şüphelinin kullandığı kurusıkı tabanca ile boş mermiler ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlının daha önce çeşitli suçlardan çok sayıda kaydının bulunduğu belirlendi.

Yapılan işlemler neticesinde, E.Y.Ş. hakkında “genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” suçundan işlem başlatıldığı bildirildi.