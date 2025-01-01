DOLAR
35,15 0,62%
EURO
36,47 0,16%
ALTIN
2.965,75 0,27%
BITCOIN
3.298.673,18 -0,25%

İstanbul'da Yılbaşı Gecesi Pencereden Rastgele Ateş Eden Zanlı Yakalandı

Güngören'de yılbaşı gecesi pencereden rastgele ateş eden şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 01.01.2025 16:11
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 16:11
İstanbul'da Yılbaşı Gecesi Pencereden Rastgele Ateş Eden Zanlı Yakalandı

İstanbul'un Güngören ilçesinde, yılbaşı gecesi evinin penceresinden rastgele ateş eden bir şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Güvenlik güçleri, sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine hızla harekete geçti. Yapılan incelemeler sonucunda, şüphelinin kimliği tespit edilerek E.Y.Ş. isimli zanlı, Güngören Merkez Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı.

Olay yerinde yapılan aramalarda, şüphelinin kullandığı kurusıkı tabanca ile boş mermiler ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlının daha önce çeşitli suçlardan çok sayıda kaydının bulunduğu belirlendi.

Yapılan işlemler neticesinde, E.Y.Ş. hakkında “genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” suçundan işlem başlatıldığı bildirildi.

İLGİLİ HABERLER

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Dondurucu Soğukta Van Gölü'nde Yüzme Etkinliği
2
Çekmeköy'de Mobilya Mağazasında Yangın: Ekipler Hızla Müdahale Etti
3
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Afyonkarahisar'da Cenaze Törenine Katıldı
4
New Orleans'ta Kalabalığa Araçla Daldı: 10 Ölü, 35 Yaralı
5
Senegal, 2025'te Fransız Askerlerini Ülkeden Gönderecek
6
İstanbul'da Motosiklet Kazasında Ölümden Sorumlu Sürücü Mahkemede
7
Samsun'da Polisten Kaçan Kamyonet Tarlaya Sıçradı: 5 Yaralı

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler