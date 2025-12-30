DOLAR
HAGİAD 2025'te Eğitime ve Yerel Kalkınmaya Odaklandı

HAGİAD, 2025'te eğitimden yerel ekonomiye kadar 70'ten fazla etkinlikle Hacılar ve Kayseri'yi temsil etti; Fatih Erkan yeniden başkan seçildi.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 15:18
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 15:18
HAGİAD 2025'te Eğitime ve Yerel Kalkınmaya Odaklandı

HAGİAD 2025'te Eğitime ve Yerel Kalkınmaya Odaklandı

Hacılar Girişimci İş İnsanları Derneği (HAGİAD), 2025 yılı boyunca eğitimden gençliğe, yerel ekonomiden sosyal sorumluluğa uzanan kapsamlı çalışmalarıyla dikkat çekti.

Yönetim ve güven tazelendi

Yıl içinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulda Fatih Erkan üyelerin oy birliğiyle yeniden başkan seçilerek dernek yönetiminde güven tazeledi.

Eğitim ve sosyal sorumluluk projeleri

HAGİAD, 2025'te eğitime yönelik önemli sosyal sorumluluk projelerine imza attı. Öğrencilere yönelik yardım çalışmaları yürütüldü ve Hacılar'da bulunan 3 okulun tadilatı dernek öncülüğünde tamamlandı. Yapılan çalışmalarla eğitim ortamlarının iyileştirilmesi hedeflendi.

Yerel ekonomi, gençlik ve tanıtım çalışmalarında aktif rol

Dernek, Hacılar ekonomisiyle güçlü bağlarını koruyarak yıl boyunca esnaf ve sanayicilerle bir araya geldi, sahadaki sorun ve beklentileri dinledi. Genç mühendislerle düzenlenen buluşmalarla mesleki gelişim ve tecrübe paylaşımına katkı sağlandı.

70'ten fazla etkinliğe katılan HAGİAD, Hacılar ve Kayseri'yi farklı platformlarda temsil etti. Ayrıca içerik projeleri kapsamında 10 iş insanının hayat hikâyesi ekrana taşınarak başarı öyküleri kamuoyuyla paylaşıldı.

Başkanın değerlendirmesi

2025 yılına ilişkin değerlendirmede bulunan HAGİAD Başkanı Fatih Erkan, "Eğitime, gençlere ve yerel kalkınmaya dokunan her çalışmayı, geleceğe yapılan en değerli yatırım olarak görüyoruz" dedi.

