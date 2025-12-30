DOLAR
Beyoğlu’nda Emeklilere 10 Bin TL Pazar Desteği 2026’da da Sürüyor

Beyoğlu Belediyesi, Ocak 2025'te başlattığı emekli pazar desteğini 2026'da da sürdürecek. Başvurular 25 Aralık–10 Ocak tarihleri arasında iki aşamada kabul ediliyor.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 14:58
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 14:58
Beyoğlu Belediyesi, Ocak 2025’te başlattığı ihtiyaç sahibi emeklilere yönelik 10 bin TL tutarındaki Pazar Desteği uygulamasını 2026 yılında da sürdüreceğini duyurdu. Destek, ilçede yaşayan emeklilerin temel ihtiyaçlarını rahatça karşılamalarına katkı sağlamayı amaçlıyor.

Başvurular ve süre

Başvurular 25 Aralık tarihinde başladı ve 10 Ocak tarihine kadar kabul edilecek. Başvuru süreci iki aşamalı olacak: ön başvurular Beyoğlu Belediyesi’nin resmi internet sitesi üzerinden yapılacak; nihai başvurular ise Beyoğlu Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne şahsen gerçekleştirilecek. İşlemler, Beyoğlu Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülüyor.

Başvuru belgeleri

Başvuru sırasında başvuru sahibinin e-Devlet veya Nüfus Müdürlüğü’nden temin edilebilen "Yerleşim Yerinde Oturanlar Belgesi" sunması gerekiyor. Ayrıca, hanede ikamet eden tüm bireyler tarafından doldurulacak SOYBİS / Kişisel Verilerin Kullanımı İzin Formu başvuru dosyasına eklenmelidir.

Başvuru şartları

Pazar Desteği’nden yararlanmak isteyen emekliler için aranan şartlar şu şekilde sıralandı: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak; Beyoğlu ilçesinde resmi ikamet adresine sahip olmak; emekli olmak; 60 yaş ve üzeri olmak (malulen emekli olanlar için yaş şartı aranmıyor). Ayrıca, hane içinde kişi başına düşen aylık gelirin net asgari ücretin üçte ikisini aşmaması gerekiyor. (Engelli maaşı, yaşlılık aylığı gibi sosyal yardımlar gelir hesabına dahil edilmiyor.) Başvuru sahibi ve hanede yaşayan bireyler adına taşınır veya taşınmaz mülkiyet kaydı bulunmaması da koşullar arasında yer alıyor.

Belediye, uygulamanın amacını emeklilerin temel ihtiyaçlarını daha rahat karşılayabilmelerini sağlamak olarak belirtiyor ve başvuru süreçlerinin şeffaf yürütüleceğini vurguluyor.

