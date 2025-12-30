Kayseri'ye Uzay, Havacılık ve Savunma Sanayi OSB Onayı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kararını verdi

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) öncülüğünde Kayseri'ye kurulması planlanan Uzay, Havacılık ve Savunma Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylandı.

KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci gelişmeyi Kayseri sanayisi adına tarihi bir adım olarak nitelendirerek, "Bu gelişme, şehrimizin yüksek teknolojiye dayalı, katma değeri yüksek üretim hedefleri açısından son derece önemli bir dönüm noktasıdır" dedi.

Büyüksimitci, Kayseri'nin köklü sanayi kültürü, girişimci yapısı ve üretim gücüyle Türkiye'nin önde gelen sanayi şehirlerinden biri olduğuna dikkat çekerek, "Uzay, havacılık ve savunma sanayisi gibi stratejik bir alanda ihtisaslaşacak bu OSB ile birlikte, Kayseri sanayisi yeni bir lige yükselmiş olacak. Bu proje, sadece yeni bir sanayi alanı değil, aynı zamanda teknoloji, Ar-Ge, nitelikli istihdam ve ihracat odaklı bir üretim ekosistemi anlamına gelmektedir" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 323 hektarlık alanda planlanan İhtisas OSB'de; uzay, havacılık ve savunma sanayinde faaliyet gösteren firmalar bir araya gelecek. Ortak altyapılar, Ar-Ge merkezleri, test ve modernizasyon alanları ile güçlü bir sanayi kampüsü oluşturulacak. Büyüksimitci, bölgenin tam kapasiteye ulaştığında 4 bine yakın nitelikli istihdam ve Kayseri'nin ihracatına 1 milyar doların üzerinde katkı sağlayacağını belirtti.

Projenin yerli ve milli üretimin güçlenmesine, dışa bağımlılığın azaltılmasına ve savunma ile havacılık alanlarında ülkemizin teknolojik kabiliyetlerinin artırılmasına katkı sunacağını vurgulayan Büyüksimitci, Kayseri'nin havacılık geçmişi, mevcut askeri ve sivil havacılık altyapısı, üniversiteleri, teknoparkları ve yetişmiş insan kaynağı ile bu projeyi hayata geçirecek güç ve kabiliyette olduğunu söyledi.

"Uzay, Havacılık ve Savunma Sanayinde OSB sayesinde, savunma ve havacılık sanayinde faaliyet gösteren firmalarımız daha rekabetçi hale gelecek, tedarik zinciri güçlenecek ve yüksek teknoloji yatırımlarının Kayseri'ye yönelmesi hız kazanacaktır" diyen Büyüksimitci, kararın Kayseri için hayırlı olmasını temenni etti.

Başkan Büyüksimitci, "Bu önemli sürecin hayata geçmesinde başta Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır başta olmak üzere, Sayın Valimiz Gökmen Çiçek’e, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Kayseri Milletvekilimiz Sayın Hulusi Akar’a, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç’a, Melikgazi belediye Başkanımız Sn. Mustafa Palancıoğlu’na, Kocasinan Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbaydar’a, tüm milletvekillerimize, emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Kayseri Sanayi Odası olarak, bundan sonraki süreçte de projenin en hızlı ve en sağlıklı şekilde hayata geçirilmesi için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Uzay, havacılık ve savunma sanayisinde söz sahibi bir Kayseri hedefiyle; bu kıymetli yatırımın şehrimize, sanayicilerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

KAYSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEHMET BÜYÜKSİMİTCİ