İstanbul'da YKS'nin İkinci Oturumu AYT Başladı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı AYT Başladı

İstanbul'da, ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT), bu sabah saat 10.15'te başlamıştır. Sınava girecek öğrenciler, erken saatlerden itibaren hazırlıklarını tamamlayıp, okulların önüne gelmeye başladı.

Sınav Giriş Prosedürü

Öğrencilerin sınav giriş kağıtları ve kimlik kartlarının kontrol edilmesi ile başlayan süreçte, güvenlik önlemleri de ön plandaydı. Sınava girişlerde elektronik eşyalar, kalem, kağıt ve ambalajlı su gibi eşyaların yasaklandığı belirtildi. Bu yüzden öğrenciler, bu eşyalarını ailelerine veya emanet noktalarına bırakmak zorunda kaldı.

Okulların Güvenlik Kontrolleri

Fatih bölgesindeki Şehremini Anadolu Lisesi ve Pertevniyal Lisesi'nde güvenlik kontrollerinin ardından öğrenciler sınav binalarına alındı. Giriş saatinin sona ermesiyle birlikte kapılar kapatılarak, öğrencilerin dikkatinin dağılmaması amacıyla veliler sessiz olunması konusunda uyarıldı.

Ailelerin Bekleyişi

Okul çevresinde bekleyen aileler, yanlarındaki sandalyelere oturarak süreyi değerlendirmeye başladı. Bazı aileler araba içinde, çocuklarının sınavdan çıkmasını beklemekteydi. Kağıthane'deki Hürriyet Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde sınava gelen öğrencilerin kimlik ve AYT giriş belgeleriyle okula girmesi sağlandı. Fakat, son dakikada gelen bir öğrencinin içeri alınmaması üzerine görevli öğretmenlere tepki gösterdiği gözlemlendi.

Öğle Yenilikleri ve YDT'ye Hazırlık

Kağıthane Belediyesi ekipleri, sınava giren öğrencileri bekleyen ailelere su, meyve suyu ve kek ikramında bulundu. Diğer yandan, Ümraniye'deki Saray Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görevliler, belge kontrollerinin ardından adayları salona alarak, kapıların kapanmasına kısa bir süre kala çevrede uyarılarda bulundular. Aileler, çocuklarının sınavda başarılı olması amacıyla okul önünde dua etti.

YKS'nin Devam Eden Süreci

YKS'nin bir önceki oturumu olan TYT, 120 soru ve 165 dakikalık bir süre ile gerçekleştirildi. Şimdi ise AYT'de, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ve Fen Bilimleri testlerinde toplamda 160 soru sorulacak ve bu oturum için 180 dakika süre tanınacaktır. Ayrıca, sınav gününün üçüncü ve son oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT), 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecektir. Bu test Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde toplam 80 soru içerecektir.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) İstanbul'da başladı. 2025-YKS'nin ikinci oturumunda ter dökecek adayların bazıları, sabah erken saatlerden itibaren aileleriyle sınava girecekleri okullara geldi. Kağıthane'deki Hürriyet Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde de sınava gelen öğrenciler kimlikleri ve AYT'ye giriş belgeleriyle beraber okula girdi.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) İstanbul'da başladı. 2025-YKS'nin ikinci oturumunda ter dökecek adayların bazıları, sabah erken saatlerden itibaren aileleriyle sınava girecekleri okullara geldi. Kağıthane'deki Hürriyet Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde de sınava gelen öğrenciler kimlikleri ve AYT'ye giriş belgeleriyle beraber okula girdi.