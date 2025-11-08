İstanbul'da Yoğun Sis: Boğaz ve Bebek Sahili'nde Görüş Birkaç Metreye Düştü

İstanbul’da gece başlayan yoğun sis sabah etkili oldu; Boğaz ve Bebek Sahili'nde görüş mesafesi birkaç metreye kadar düştü, trafikte yoğunluk yaşandı.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 11:09
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 11:09
İstanbul'da yoğun sis boğaz çevresini sardı

İstanbul’da gece saatlerinde başlayan sis, sabahın erken saatlerinden itibaren etkisini sürdürdü. Bebek Sahili başta olmak üzere İstanbul Boğazı çevresinde yoğunlaşan sis, kent genelinde görüş mesafesini azalttı.

Görüş mesafesi ve trafik

Yoğun sis nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi birkaç metreye kadar düştü. Sabah işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar, kenti kaplayan beyaz örtüyle karşılaştı ve trafikte yoğunluk oluştu.

Vatandaşların ve turistlerin tepkisi

Sisli havanın oluşturduğu manzara, bazı vatandaşları boğazda spor yapmaya; bazılarını ise balık tutmaya yönlendirdi. Yabancı turistler de oluşan atmosferin keyfini çıkardı.

