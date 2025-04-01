İstanbul'da Yoğun Sis Etkili: Görüş Mesafesi D düştü

İstanbul'un bazı bölgelerinde etkili olan sis, sürücüleri zor durumda bırakıyor. Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde ince bir sis tabakası oluştu.

Özellikle Avrupa Yakası'nda Sultangazi ve Beylikdüzü gibi yüksek kesimlerde, Anadolu Yakası'nda ise Çamlıca Tepesi ve Kuleli ile Boğaz köprüleri'nde yoğun sis gözlemleniyor. Bu durum, görüş mesafesini önemli ölçüde düşürerek, sürücülerin trafikte daha dikkatli ilerlemesine neden oluyor.

Uzmanlar, özellikle sabah saatlerinde sisin etkisini artırabileceğini vurgulayarak, sürücüleri dikkatli olmaya ve hız yapmamaya davet ediyor.