İstanbul'da Yoğun Sis Etkili: Görüş Mesafesi Düşüyor

İstanbul'un Bazı Bölgelerinde Sis Etkisi

İstanbul'un bazı bölgeleri ile Boğaz'da sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Bu durum, özellikle araçların trafikte ilerlemesini zorlaştırırken, görüş mesafesinin düşmesine sebep oldu. Sürücüler, görüş açısının azalmasından dolayı zorluklar yaşadı.

Etki Alanı ve Görüş Mesafesi

Avrupa Yakası'nda Esenyurt, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Fatih ve çevresinde yoğun sis gözlemlendi. Bu bölgelerdeki vatandaşlar, yüksek binaları görmekte güçlük çekerken, sürücüler de trafikte ilerlemekte zorlandı.

Haliç ve Galata Köprüleri'nde Durum

Sis, Haliç ile Galata köprülerinde de etkili oldu. Özellikle TEM Bahçeşehir-Mahmutbey mevkiinde araçların ilerlemesindeki zorluk nedeniyle bölgede yoğun trafik oluştu.

Anadolu Yakası'ndaki Etkiler

Anadolu Yakası'nda ise, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Ataşehir, Çekmeköy, Kadıköy ve Kartal'ın yüksek kesimlerinde yer yer sis etkisini hissettirdi. İstanbul Boğazı'nda ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de görüş mesafesi düştü, bu sebeple sis farlarını açan araçlar, köprüdeki trafik yoğunluğunda kontrollü ilerlemek zorunda kaldı.

İstanbul'un bazı bölgeleri ile Boğaz'da sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu, görüş mesafesinin azalması nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte zorlandı.

İstanbul'un bazı bölgeleri ile Boğaz'da sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu, görüş mesafesinin azalması nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte zorlandı.