İstanbul'da Yolsuzluk Protestosunda 71 Şüpheli Gözaltında

71 Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul'da, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto etmek amacıyla düzenlenen izinsiz gösterilere katılan 71 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltılar Nasıl Gelişti?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, İBB'ye yönelik soruşturmalar neticesinde, Ekrem İmamoğlu dahil bazı kişilerin gözaltına alınmasının ardından protestolar başlamıştı. Bu olaylar üzerine yürütülen çalışmalarda, 99 şüphelinin 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet ettiği tespit edildi.

Operasyon ve Devam Eden Çalışmalar

Gerçekleştirilen operasyonda 71 zanlı gözaltına alınırken, 28 zanlıyı arama çalışmaları sürüyor. Gözaltı işlemleri sonrası, yakalanan şüphelilere yönelik adli süreç başlatıldı.