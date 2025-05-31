İstanbul'da Yolsuzluk Skandalında 47 Gözaltı Kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yolsuzluk soruşturması kapsamında 4 ayrı dosyada toplam 47 kişi için gözaltı kararı çıkardı. Soruşturmalar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Büyükçekmece Belediyesi ve Beşiktaş Belediyesi’ne yönelik tespitler üzerine yoğunlaştı.

Aykut Erdoğdu ve İBB Üst Yöneticileri Hakkında Gözaltı Kararı

Eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu'nun İSTAÇ içerisinde rüşvet aracılığı yaptığına dair kanıtlar tespit edildi. Ayrıca, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy ve İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay gibi üst düzey isimler de aranan 27 şüpheli arasında. Bu kişiler hakkında rüşvet alma, rüşvet verme, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma suçlamaları bulunuyor.

Büyükçekmece Belediyesi Soruşturması

Büyükçekmece Belediyesi yönelik ihraç edilen soruşturmalarda, inşaat ruhsatı vermek için firmalardan şantajla bağış talep edildiği ortaya çıktı. Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı da dahil olmak üzere 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Beşiktaş Belediyesi’nde Usulsüz İhaleler

Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü’ne ilişkin 2019 yılı Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımların usulsüz olduğu belirlendi. Aralarında Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mandacı ve Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Can Özdemir’in de bulunduğu 11 kişi, kamu zararına dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından gözaltına alındı.

Devam Eden Soruşturmalar

Başsavcılık, haklarında gözaltı kararı bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Yolsuzluk soruşturmalarının derinleşmesi ve daha fazla ayrıntının gün yüzüne çıkması bekleniyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 4 ayrı yolsuzluk soruşturmasında aralarında eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu ve 5 ilçe belediye başkanının da bulunduğu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne sağlık kontrolüne getirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 4 ayrı yolsuzluk soruşturmasında aralarında eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu ve 5 ilçe belediye başkanının da bulunduğu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne sağlık kontrolüne getirildi.