İstanbul'da Yüzücüler Gazze'ye Destek İçin Sarayburnu'ndan Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na Yüzdü

Zeytinburnu yüzücülerinden barışçıl dayanışma

Zeytinburnu Yüzme Spor Kulübü açık su yüzücüleri, Küresel Sumud Filosu'na destek vermek amacıyla Sarayburnu'ndan hareket ederek Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na (Yassıada) kulaç attı.

Ekip, Fatih Sarayburnu sahilinde bir araya gelerek sabah namazını kıldı ve dua etti. Yüzücüler, eylemle Gazze'deki insani duruma dikkat çekmeyi hedeflediklerini belirtti.

Yüksel Sönmez adına yapılan açıklamada: "Her gün çocukların ve bebeklerin öldüğü Gazze'de insanlık dramına dikkati çekmek ve Küresel Sumud Filosu'na destek vermek için toplandık." ifadeleri kullanıldı.

Sönmez açıklamasına şu sözlerle devam etti: "Sumud Filosu abluka altındaki Gazze'nin özgürlüğüne doğru yola çıktı. Bizler de Sarayburnu'ndan Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na, yani Yassıada'ya, yaklaşık 20 kilometre yüzerek bir dayanışma mesajı vermek istiyoruz. Gazze'de yaşanan insani dram hepimizin vicdanını derinden yaralıyor. Her gün çocukların, bebeklerin, kadınların ve masum sivillerin hayatını kaybetmesi ya da en temel yaşam haklarından mahrum bırakılması, dünyanın gözleri önünde gerçekleşiyor. Sessiz kalmamak, unutmamak ve unutturmamak için sesimizi duyurmanın en barışçıl yollarından birini seçtik."

Yıldız Teknik Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Sinan Yardım ise şunları söyledi: "Sumud filosu Gazze'ye doğru bir seyre çıktı ve bu seyir agresif bir seyir. Bizler konforsuzluğu seçtik, konfor alanımızın dışına çıktık. Sabahın bu saatinde buraya geldik ve 20 kilometre kulaç atacağız. Her kulacımızda Gazze'yi hissedeceğiz. İlk günden beri zaten hep Gazze gündemimizde. Her kulacımızda Gazze için dua edeceğiz."

Konuşmaların ardından grup, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na yüzmek üzere denize girdi.

