İstanbul'daki 6,2 Büyüklüğündeki Deprem Bilecik'te Hissedildi

Merkez üssü İstanbul'un Silivri ilçesi olan 6,2 büyüklüğündeki depremin Bilecik ve ilçelerinde de hissedildiği bildirildi. Bilecik Valisi Şefik Aygöl, konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Valilikten Açıklama

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İstanbul'daki depremlerin ardından Bilecik İl Afet ve Acil Koordinasyon Kurulu, Vali Şefik Aygöl başkanlığında toplandı. Toplantıda, depremin Bilecik'te de hissedildiği bilgisi paylaşıldı.

Can ve Mal Kaybı Yok

Toplantının ardından yaptığı açıklamada Vali Aygöl, depremin sonrası ilgili kurumların, Valilik ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda derhal harekete geçtiğini belirtti.

Aygöl, şunları kaydetti: "Yapılan ilk değerlendirmelere göre, ilimiz genelinde herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmamış, olumsuz bir duruma rastlanmamıştır. Vatandaşlarımızdan, resmi makamlarımızdan gelecek bilgilendirmeleri takip etmeleri ve panik yapmadan, sağduyulu şekilde hareket etmeleri önemle rica olunur."

Gelişmeler Takip Ediliyor

Vali Aygöl, gelişmelerin anlık olarak takip edildiğini ve kamuoyuna gerekli bilgilendirmelerin sürekli olarak yapılacağını vurguladı.

Merkez üssü Silivri açıkları olan 6,2 büyüklüğündeki deprem Bilecik ve ilçelerinde de hissedildi. Depremin ardından Bilecik İl Afet ve Acil Koordinasyon Kurulu, Vali Şefik Aygöl başkanlığında toplandı.

Merkez üssü Silivri açıkları olan 6,2 büyüklüğündeki deprem Bilecik ve ilçelerinde de hissedildi. Depremin ardından Bilecik İl Afet ve Acil Koordinasyon Kurulu, Vali Şefik Aygöl başkanlığında toplandı.