DOLAR
38,28 -0,03%
EURO
43,74 0,08%
ALTIN
4.101,18 1,3%
BITCOIN
3.584.818,85 -2,8%

İstanbul'daki 6,2 Büyüklüğündeki Deprem Bilecik'te Hissedildi

İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, Bilecik'te de hissedildi. Vali Aygöl, can veya mal kaybı olmadığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 23.04.2025 15:12
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 15:13
İstanbul'daki 6,2 Büyüklüğündeki Deprem Bilecik'te Hissedildi

Merkez üssü İstanbul'un Silivri ilçesi olan 6,2 büyüklüğündeki depremin Bilecik ve ilçelerinde de hissedildiği bildirildi. Bilecik Valisi Şefik Aygöl, konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Valilikten Açıklama

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İstanbul'daki depremlerin ardından Bilecik İl Afet ve Acil Koordinasyon Kurulu, Vali Şefik Aygöl başkanlığında toplandı. Toplantıda, depremin Bilecik'te de hissedildiği bilgisi paylaşıldı.

Can ve Mal Kaybı Yok

Toplantının ardından yaptığı açıklamada Vali Aygöl, depremin sonrası ilgili kurumların, Valilik ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda derhal harekete geçtiğini belirtti.

Aygöl, şunları kaydetti: "Yapılan ilk değerlendirmelere göre, ilimiz genelinde herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmamış, olumsuz bir duruma rastlanmamıştır. Vatandaşlarımızdan, resmi makamlarımızdan gelecek bilgilendirmeleri takip etmeleri ve panik yapmadan, sağduyulu şekilde hareket etmeleri önemle rica olunur."

Gelişmeler Takip Ediliyor

Vali Aygöl, gelişmelerin anlık olarak takip edildiğini ve kamuoyuna gerekli bilgilendirmelerin sürekli olarak yapılacağını vurguladı.

Merkez üssü Silivri açıkları olan 6,2 büyüklüğündeki deprem Bilecik ve ilçelerinde de hissedildi....

Merkez üssü Silivri açıkları olan 6,2 büyüklüğündeki deprem Bilecik ve ilçelerinde de hissedildi. Depremin ardından Bilecik İl Afet ve Acil Koordinasyon Kurulu, Vali Şefik Aygöl başkanlığında toplandı.

Merkez üssü Silivri açıkları olan 6,2 büyüklüğündeki deprem Bilecik ve ilçelerinde de hissedildi....

Merkez üssü Silivri açıkları olan 6,2 büyüklüğündeki deprem Bilecik ve ilçelerinde de hissedildi. Depremin ardından Bilecik İl Afet ve Acil Koordinasyon Kurulu, Vali Şefik Aygöl başkanlığında toplandı.

İLGİLİ HABERLER

Nevşehir'deki Çiftçilere Tohum Dağıtımı Müjdesi!

Deprem Bölgesine 15 Milyar TL Destek! 77.000 Yeni İş İmkanı

Elazığ Belediyesi'nden Aile Yılı Kapsamında Evlilik Destekleri

KOSGEB'den Emek Yoğun Sektörlere Müjde: 1 Yıl Boyunca Geri Ödemesiz Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Moskova'da Bir Çocuk Büyükelçi: Burak Alp Şahin'den Dikkat Çeken Açıklamalar
2
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Personel Alımı: 1 Yıl Tecrübe Şartı!
3
Samsun'da Çocuklar, Filistinli Akranları İçin Karadeniz'e Karanfil Bıraktı
4
Yeni Yol Parti'li Elif Esen, Uyuşturucu Bağımlılığıyla Mücadelede Meclis'i Göreve Çağırdı
5
İstanbul'da 23 Nisan Coşkusu: Çocuklar Bayramı Kutladı
6
İBB Yolsuzluk Operasyonunda Tanık İfadesi: Şişirilmiş Faturalar ve Suç İddiaları
7
Erbil'de 23 Nisan Coşkusu: Maarif Okulları'nda Bayram Kutlaması

KOSGEB'den Emek Yoğun Sektörlere Müjde: 1 Yıl Boyunca Geri Ödemesiz Destek

Elazığ Belediyesi'nden Aile Yılı Kapsamında Evlilik Destekleri

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Personel Alımı: 1 Yıl Tecrübe Şartı!

Nevşehir'deki Çiftçilere Tohum Dağıtımı Müjdesi!

Deprem Bölgesine 15 Milyar TL Destek! 77.000 Yeni İş İmkanı

Samsun'da Berber Fiyatlarına Tarihi Zam: 500 TL Oldu

23 Nisan'da Sağlık Ocakları Kapalı! Resmi Tatil Açıklaması

TEB'den Emeklilere Bayram Müjdesi: 500 TL Destek!

2025 Kurbanlık Fiyatları: Şehir Şehir Değişen Rakamlar

İŞKUR Üzerinden KPSS Şartsız Personel Alımı Başladı!

Uzmanlar Nisan Sonunda Hava Soğuyacak Dedi! Kar ve Don Geliyor

Elektrikli Araç Şarj İstasyonlarına Yatırım Kapısı Aralandı