İstanbul'daki barajlardaki doluluk oranları! 22 Kasım 2023 barajlardaki su sevilerindeki son durum ne?

Türkiye, küresel ısınma ve El Nino etkisinin sonucu olarak mayıs ayından bu yana kurak bir dönem geçiriyor. Yağışların azalması ve sıcaklıkların artması nedeniyle İstanbul’daki barajlar da su seviyesi düşüşü yaşadı. Kasım ayı ortasına kadar yağış almayan barajlar, kasım ayında etkili olan yağışlarla biraz olsun toparlandı.

BARAJLARDA DOLULUK ORANI YÜZDE 23’E ÇIKTI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 11 Kasım’da yüzde 16,18 olan barajların doluluk oranı, son 10 günde yüzde 7,07 artarak bugün itibarıyla yüzde 23,25’e ulaştı.

Son yağışlarla birlikte Alibey Barajı yüzde 24,57, Terkos Barajı yüzde 11,29, Büyükçekmece Barajı yüzde 7,96, Sazlıdere Barajı yüzde 8, Istrancalar Barajı yüzde 22,24, Kazandere Barajı yüzde 6,29, Pabuçdere Barajı yüzde 3,22, Ömerli Barajı yüzde 45,57, Darlık Barajı yüzde 37,57, Elmalı Barajı yüzde 44,17 doluluk seviyesine ulaştı.

KÜRESEL ISINMA VE EL NINO ETKİSİ

Türkiye, küresel ısınma ve El Nino etkisinin sonucu olarak kurak bir dönem geçiriyor. El Nino, Pasifik Okyanusu’nda meydana gelen sıcaklık değişimlerinin küresel iklim üzerindeki etkisidir. El Nino, Türkiye’de yağışların azalmasına ve sıcaklıkların artmasına neden oluyor.

Küresel ısınma ise, atmosferdeki sera gazlarının artmasıyla yeryüzünün ısınması olayıdır. Küresel ısınma, buzulların erimesine, deniz seviyelerinin yükselmesine, kuraklık ve çölleşmeye, iklim değişikliklerine ve doğal afetlere yol açıyor.