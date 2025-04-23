İstanbul'daki Depremler Sonrası Türkiye Afet Müdahale Planı Toplantısı Yapıldı

İstanbul'da Depremler Sonrası Acil Toplantı

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu başkanlığında, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul'da meydana gelen depremler sonrası Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) doğrultusunda kritik bir toplantı düzenledi.

Toplantı Detayları ve İlk Değerlendirmeler

AFAD'ın resmi sosyal medya hesabında yer alan açıklamaya göre, Bugün saat 12.49'da Marmara Denizi, İstanbul Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından saat 13.15'te TAMP devreye alındı ve tüm afet gruplarının temsilcileri AFAD Başkanlık Afet ve Acil Durumu Merkezi'nde toplandı.

Toplantıda, gelişmelerin anlık olarak takip edildiği vurgulanırken, afet yönetimine ilişkin önleyici ve hızlı hareket planlarının oluşturulması amaçlanıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında, tüm afet gruplarının katılımıyla İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu başkanlığında toplantı yapıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında, tüm afet gruplarının katılımıyla İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu başkanlığında toplantı yapıldı.