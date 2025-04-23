İstanbul'daki Depremzedelere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Psikososyal Destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Destek Ağı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul'da meydana gelen depremlerden etkilenen vatandaşlara yönelik psikososyal destek hizmetleri sunmaya devam ediyor.

Koordineli Çalışmalar

Yetkililer, İstanbul Silivri açıklarında gerçekleşen depremlerin ardından hemen harekete geçtiklerini belirtti. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla, "İstanbul'daki depremler sonrası bakanlığımız, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında AFAD ile koordineli şekilde çalışmalarını sürdürmektedir." ifadesine yer verildi.

Sahada Psikososyal Destek Ekipleri

Psikososyal Destek Ekipleri, afetten etkilenen vatandaşların yanında olmaya ve ihtiyaç duydukları destekleri sağlamaya yönelik görevlerinin başında. Bu süreç, depremzedelerin ruh sağlığının korunması ve sosyal destek ihtiyaçlarının karşılanması açısından büyük önem taşımaktadır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda gereken her türlü desteği sunmayı hedefliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Psikososyal Destek Ekipleri, İstanbul'da meydana gelen depremlerden etkilenen vatandaşlara destek oluyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Psikososyal Destek Ekipleri, İstanbul'da meydana gelen depremlerden etkilenen vatandaşlara destek oluyor.