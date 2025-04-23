DOLAR
38,27 0%
EURO
43,51 0,53%
ALTIN
4.036,06 2,86%
BITCOIN
3.561.460,16 -2,16%

İstanbul'daki Depremzedelere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Psikososyal Destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul'daki depremlerden etkilenenlere psikososyal destek sağlıyor.

Yayın Tarihi: 23.04.2025 17:23
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 17:23
İstanbul'daki Depremzedelere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Psikososyal Destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Destek Ağı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul'da meydana gelen depremlerden etkilenen vatandaşlara yönelik psikososyal destek hizmetleri sunmaya devam ediyor.

Koordineli Çalışmalar

Yetkililer, İstanbul Silivri açıklarında gerçekleşen depremlerin ardından hemen harekete geçtiklerini belirtti. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla, "İstanbul'daki depremler sonrası bakanlığımız, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında AFAD ile koordineli şekilde çalışmalarını sürdürmektedir." ifadesine yer verildi.

Sahada Psikososyal Destek Ekipleri

Psikososyal Destek Ekipleri, afetten etkilenen vatandaşların yanında olmaya ve ihtiyaç duydukları destekleri sağlamaya yönelik görevlerinin başında. Bu süreç, depremzedelerin ruh sağlığının korunması ve sosyal destek ihtiyaçlarının karşılanması açısından büyük önem taşımaktadır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda gereken her türlü desteği sunmayı hedefliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Psikososyal Destek Ekipleri, İstanbul'da meydana gelen...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Psikososyal Destek Ekipleri, İstanbul'da meydana gelen depremlerden etkilenen vatandaşlara destek oluyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Psikososyal Destek Ekipleri, İstanbul'da meydana gelen...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Psikososyal Destek Ekipleri, İstanbul'da meydana gelen depremlerden etkilenen vatandaşlara destek oluyor.

İLGİLİ HABERLER

Elektrikli Araç Şarj İstasyonlarına Yatırım Kapısı Aralandı

Samsun'da Berber Fiyatlarına Tarihi Zam: 500 TL Oldu

TEB'den Emeklilere Bayram Müjdesi: 500 TL Destek!

Nevşehir'deki Çiftçilere Tohum Dağıtımı Müjdesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Personel Alımı: 1 Yıl Tecrübe Şartı!
2
Kamerun'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Coşkuyla Kutlandı
3
Samsun'da TCG Fatih Fırkateyni ve TCSG-87 Gemisi Ziyarete Açıldı
4
Libya'da 23 Nisan Coşkuyla Kutlandı
5
Sakarya'da Silahla Vurulan İbrahim Y. Hayatını Kaybetti
6
TRT 47. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'ne Katılımlar Başladı

KOSGEB'den Emek Yoğun Sektörlere Müjde: 1 Yıl Boyunca Geri Ödemesiz Destek

Elazığ Belediyesi'nden Aile Yılı Kapsamında Evlilik Destekleri

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Personel Alımı: 1 Yıl Tecrübe Şartı!

Nevşehir'deki Çiftçilere Tohum Dağıtımı Müjdesi!

Deprem Bölgesine 15 Milyar TL Destek! 77.000 Yeni İş İmkanı

Samsun'da Berber Fiyatlarına Tarihi Zam: 500 TL Oldu

23 Nisan'da Sağlık Ocakları Kapalı! Resmi Tatil Açıklaması

TEB'den Emeklilere Bayram Müjdesi: 500 TL Destek!

2025 Kurbanlık Fiyatları: Şehir Şehir Değişen Rakamlar

İŞKUR Üzerinden KPSS Şartsız Personel Alımı Başladı!

Uzmanlar Nisan Sonunda Hava Soğuyacak Dedi! Kar ve Don Geliyor

Elektrikli Araç Şarj İstasyonlarına Yatırım Kapısı Aralandı