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İstanbul'daki eğlence mekanına cinsiyet ayrımcılığı cezası

İstanbul'da bir eğlence mekanı, yanlarında kadın olmayan erkek gruplarına loca şartı koyduğu için 120 bin lira idari para cezası aldı. TİHEK'in ayrımcılık kararının detayları haberimizde

Yayın Tarihi: 12.06.2024 12:46
Güncelleme Tarihi: 12.06.2024 12:46
İstanbul'daki eğlence mekanına cinsiyet ayrımcılığı cezası

Erkek Grubuna 'Loca Şartı' Koyan Eğlence Mekanına Ayrımcılık Cezası

İstanbul'daki bir eğlence mekanı, yanlarında kadın misafir olmayan erkek gruplarına sadece locada yer vermesi nedeniyle Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) tarafından 120 bin lira idari para cezasına çarptırıldı.

Olayın Gelişimi

M.Y.K, üç arkadaşıyla birlikte İstanbul'daki bir eğlence mekanında düzenlenen konsere katılmak için rezervasyon yapmak istedi. İşletme, "dört erkeğin yanlarında kadın misafir olmadan sadece loca için rezervasyon yaptırabilecekleri" yanıtını verdi. Maddi durumları nedeniyle loca biletini alamayan grup, kadınlar için böyle bir kısıtlama olmadığını fark ederek TİHEK'e başvurdu.

İşletmenin Savunması

Eğlence mekanı, tek başına veya grup halinde gelen kadınların da yanında erkek olmadan loca dışındaki yerlerde misafir edilmediğini belirtti. İşletme, ülkenin sosyal ve kültürel yapısı göz önüne alındığında gece mekanlarının kadınlar için güvenli olmadığı ve bu uygulamanın kadınlar için güvenli ve huzurlu bir ortam yaratma çabasından kaynaklandığını savundu.

TİHEK'in Kararı

TİHEK, başvuruyu değerlendirerek işletmenin cinsiyet temelinde ayrımcılık yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle 120 bin lira idari para cezası verdi. Kararda, "muhatabın, başvuran ve arkadaşlarını yalnızca locada ağırlamak şeklindeki teklifinin, hizmetten yararlanmayı maddi ve manevi olarak zorlaştırdığı" ifade edildi.

İşletmenin, "erkek gruplarının alınmamasının kadınlar için güvenli ve huzurlu bir ortam yaratma çabası olduğu" savunmasına dikkat çeken TİHEK, erkeklerin kadınları rahatsız ettiğine dair herhangi bir delilin sunulmadığını belirtti. Kurum, "erkeklerin kadınları rahatsız edeceğine dair düşüncenin toplumsal ön yargılardan kaynaklandığını ve bu ön yargıların toplumdaki eşitsizliği derinleştirdiğini" vurguladı.

Karara Karşı Çıkan Üyeler

İki üye, karara muhalefet şerhi koyarak söz konusu uygulamanın Türk toplumunun özellikleri ve gereksinimlerinden kaynaklandığını, kamu düzeni ve güvenliği açısından kamusal yararı ilgilendirdiğini belirtti. Üyeler, uzun yıllardır aynı sektörde faaliyet gösteren iş yerlerinde uygulanan bu geleneksel kuralın objektif, makul ve geçerli nedenlere dayalı olduğunu savundu.

İstanbul'daki eğlence mekanına verilen bu ceza, cinsiyet temelinde ayrımcılığın kabul edilemez olduğunu ve hizmet sunumunda eşitliğin sağlanması gerektiğini bir kez daha gösterdi

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