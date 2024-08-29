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İstanbul'daki Metrobüs Kazasında Vali Gül'den Açıklamalar

Küçükçekmece'deki metrobüs kazasında 1 ölü, 2 ağır yaralı, 45 hafif yaralı! Vali Davut Gül'den detaylar.

Yayın Tarihi: 29.08.2024 12:43
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 12:46
İstanbul'daki Metrobüs Kazasında Vali Gül'den Açıklamalar

İstanbul'da Feci Metrobüs Kazası

İstanbul Valisi Davut Gül, Küçükçekmece'deki metrobüs kazasında yaralananları ziyaret etti. Vali Gül, yaptığı açıklamada kazada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin ağır yaralı olduğunu ve 45 kişinin de hafif yaralı olarak tedavi gördüğünü belirtti.

Kaza Sonrası Yaralıların Durumu

Vali Gül, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaralıları ziyaret ettikten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Gül, kaza kaynaklı etkilenme sayısının şu an itibarıyla 48 olduğunu söyledi. Açıklamalarında, "Bunlardan 1 kişi maalesef vefat etti, 2'si ağır yaralı, 45 hastamız ise ayakta tedavi olanlar var" dedi.

Yaralı Sayısının Değişimi ve İlgili Süreç

Yaralı sayısının neden değiştiğine değinen Gül, "Kendi imkanlarıyla hastaneye giden hemşehrilerimiz olduğu için rakamları zaman zaman revize ediyoruz" şeklinde konuştu. Kazada yaralanan 11 kişinin hastaneye geldiğini, bunlardan 4'ünün yatarak, diğerlerinin ise ayakta tedavi gördüğünü aktardı.

Adli ve İdari Soruşturma Başlatıldı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlattığını açıklayan Vali Gül, sağlık ekiplerinin kaza anında gerekli müdahaleyi yaptığını söyledi. Kaza nedenine ilişkin sorulara da yanıt veren Gül, "Kaza nedeni adli ve idari soruşturma sonucunda belli olacak. İki metrobüs ve kazaya karışan beyaz araçla ilgili nedenleri ilerleyen günlerde netleşecek" ifadelerini kullandı.

Vali Gül, önceliklerinin vefat eden ve yaralı olan hemşehrilerin sağlık ihtiyaçlarıyla ilgilenmek olduğunu kaydetti.

İstanbul Valisi Gül, Küçükçekmece'deki metrobüs kazasında yaralananlardan bazılarının tedavi...

İstanbul Valisi Gül, Küçükçekmece'deki metrobüs kazasında yaralananlardan bazılarının tedavi gördüğü Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti. Vali Gül, ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu.

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