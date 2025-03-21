İstanbul'daki Raylı Sistem Hattı Uzatılıyor

İstanbul'da ulaşım altyapısını güçlendirme amacıyla önemli bir adım atıldı. Kazım Karabekir-Topağacı-Ümraniye Spor Köyü raylı sistem hattı'nın güzergahının uzatılmasına ilişkin karar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından verildi.

Resmi Gazete’de Yayınlandı

Bu karar, Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Böylece, İstanbul'daki mevcut ulaşım hatları daha da güçlendirilecek.

Uzayacak Güzergah

Yeni projeyle birlikte, Bakanlık daha önce üstlendiği ve halen yapım aşamasında olan Çamlıca-Bosna Bulvarı Hattı'nı uzatacak. Uzatılan güzergah, mevcut hattın devamı niteliğinde olacak ve bölgedeki ulaşım ağını daha da geliştirecek.

İstanbul'daki bu gelişim, şehrin ulaşım sorunlarına kalıcı çözümler sunmayı hedefliyor.