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İstanbul'daki Terör Soruşturmasında 10 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'da PKK/KCK ilişkisiyle düzenlenen operasyonda 10 şüpheli tutuklandı, karar yazısına ulaşıldı.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 01:29
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 01:29
İstanbul'daki Terör Soruşturmasında 10 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'daki Terör Soruşturmasında 10 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü terör soruşturmasında, PKK/KCK terör örgütünün, belediyelerdeki kritik pozisyonlara örgüt mensuplarını yerleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı. Bu şüpheliler arasında, Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcıları da bulunuyor.

Şüphelilerin Terör Örgütü ile Bağlantıları

Soruşturma kapsamında, sulh ceza hakimliğinin karar yazısında, şüphelilerin terör örgütü PKK/KCK'nın talimatları doğrultusunda, belediyelerdeki sözde "demokratik özerklik" planını uygulamak için kritik görevlere getirildikleri belirtildi. Bu durum, şüphelilerin, örgütle olan organik bağını güçlendirdiğini ifade ediyor.

Hakimlik kararında, şüphelilerin gerçekleştirdiği eylemlerin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu kaydedildi. Ayrıca, suçun katalog suçlar arasında yer aldığı ve kaçma olasılığına dair somut olguların var olduğu vurgulandı.

Tutuklanan Şüpheliler ve Operasyon Süreci

Tutuklanan şüpheliler arasında, Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür, Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Bülent Kaygun, ve diğer meclis üyeleri yer alıyor. Işbu kişiler, PKK/KCK'nın Halkların Demokratik Kongresi yapılanmasında faaliyet gösterirken, DEM Parti'de de görev almışlardı.

Soruşturma sırasında yapılan HTS incelemeleri, Cemalettin Yüksel'in 313 ve Livan Gür'ün ise 52 şüpheliyle bağlantılı olduğunu ortaya koydu. Yüksel'in irtibat kurduğu şüphelilerden 8'inin terör örgütüne üye olmaktan arandığı da öğrenildi.

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