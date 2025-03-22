İstanbul'daki Toplantı ve Gösteri Yasağı 4 Gün Daha Uzatıldı

İstanbul Valiliği, kent genelinde tüm toplanma, gösteri ve basın açıklamaları faaliyetlerine yönelik yasakların 26 Mart'a kadar uzatıldığını duyurdu. Bu karar, huzur ve sükunu bozacak eylemlerin organize edilme ihtimali göz önünde bulundurularak alındı.

Yeni Yasaklar Hakkında Açıklama

Valilikten yapılan açıklamada, daha önce alınan yasak kararının 19-23 Mart tarihlerinde geçerli olduğu hatırlatıldı. Ancak, güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiği ifade edildi. Açıklamada, bu yasakların sebepleri arasında milli güvenlik, temel hak ve özgürlüklerin korunması, kamu düzeni ve genel asayişin sağlanması yer aldı.

Açıklamada, kapalı ve açık alanlarda gerçekleştirilecek her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası ve anma töreni gibi etkinliklerin yasaklandığı ifade edildi. Bu yasaklama, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa atıfta bulunularak gerçekleştirildi.

Valilik, ayrıca il sınırları içine giriş yapacak olası şahıs ve grupların da girişlerine izin verilmeyeceğini vurguladı. Bu doğrultuda, il ve ilçe mülki sınırları içerisinde 23 Mart saat 00.01'den 26 Mart saat 23.59'a kadar her türlü eylem ve etkinlik yasaklanmış bulunmaktadır.