İstanbul'daki Toplantı ve Gösteri Yasağı 4 Gün Daha Uzatıldı

İstanbul genelinde toplantı, gösteri ve basın açıklaması yasağı 26 Mart'a kadar uzatıldı.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 20:32
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 20:32
İstanbul'daki Toplantı ve Gösteri Yasağı 4 Gün Daha Uzatıldı

İstanbul'daki Toplantı ve Gösteri Yasağı 4 Gün Daha Uzatıldı

İstanbul Valiliği, kent genelinde tüm toplanma, gösteri ve basın açıklamaları faaliyetlerine yönelik yasakların 26 Mart'a kadar uzatıldığını duyurdu. Bu karar, huzur ve sükunu bozacak eylemlerin organize edilme ihtimali göz önünde bulundurularak alındı.

Yeni Yasaklar Hakkında Açıklama

Valilikten yapılan açıklamada, daha önce alınan yasak kararının 19-23 Mart tarihlerinde geçerli olduğu hatırlatıldı. Ancak, güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiği ifade edildi. Açıklamada, bu yasakların sebepleri arasında milli güvenlik, temel hak ve özgürlüklerin korunması, kamu düzeni ve genel asayişin sağlanması yer aldı.

Açıklamada, kapalı ve açık alanlarda gerçekleştirilecek her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası ve anma töreni gibi etkinliklerin yasaklandığı ifade edildi. Bu yasaklama, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa atıfta bulunularak gerçekleştirildi.

Valilik, ayrıca il sınırları içine giriş yapacak olası şahıs ve grupların da girişlerine izin verilmeyeceğini vurguladı. Bu doğrultuda, il ve ilçe mülki sınırları içerisinde 23 Mart saat 00.01'den 26 Mart saat 23.59'a kadar her türlü eylem ve etkinlik yasaklanmış bulunmaktadır.

İLGİLİ HABERLER

Soğuk Havaya Veda Edebiliriz, Ancak Yeni Bir Sıcaklık Dalgası Geliyor!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları: Ölü Sayısı 6'ya Yükseldi, 31 Yaralı
2
İzmir'de Olta İçin Denize Giren Kişi Boğuldu
3
İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı
4
Filistin İnsan Hakları Merkezi: İsrail, Gazze'yi Susuz Bırakıyor
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filiz Akın'a Taziye Mesajı
6
Hamas'tan Ateşkes Anlaşması İçin Süregelen Temaslar
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüz Binlerce Genç Hakkının Yendiği Diploma Sahtekarlığına Dikkat Çekti

Emeklilere Aylık 3.000 TL Sosyal Destek Müjdesi

Bursa'da Ücretsiz Fidan Dağıtımı Coşkuyla Devam Ediyor

Düzce'den Zam Müjdesi: Çilimli Belediyesi Çalışanlarına Yeni Maaş Artışı

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

Soğuk Havaya Veda Edebiliriz, Ancak Yeni Bir Sıcaklık Dalgası Geliyor!

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!