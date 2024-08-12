İstanbul'daki Yarısı Bizden Kampanyası Hakkında 15 Soruda Bilgi

Yarısı Bizden Kampanyası Hakkında Detaylar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'daki kentsel dönüşüm çerçevesinde hayata geçirilen "Yarısı Bizden Kampanyası" ile ilgili 15 soruya yazılı olarak yanıt verdi. Sosyal Medya Üzerinden Açıklama

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Her bir vatandaşımızı sağlıksız konutlardan çıkarana kadar bize durmak yok. İstanbul'da Yarısı Bizden'de yeni dönemi başlattık. dedi.

Kampanya ile İlgili Merak Edilen Sorular

Soru: Yarısı Bizden Kampanyası'na başvurmak için e-Devlet gerekli mi?

Cevap: Yeni dönemde e-Devlet başvurusuna gerek bulunmuyor.

Yarısı Bizden Kampanyası'na başvurmak için e-Devlet gerekli mi? Yeni dönemde e-Devlet başvurusuna gerek bulunmuyor. Soru: Kampanyadan kimler yararlanabilir?

Cevap: İstanbul'daki riskli yapı sahipleri kampanyadan yararlanabilir.

Kampanyadan kimler yararlanabilir? İstanbul'daki riskli yapı sahipleri kampanyadan yararlanabilir. Soru: Yapımın riskli olup olmadığını nasıl öğrenirim?

Cevap: Lisanslı kuruluşlardan karot örneği aldırarak risk durumu öğrenilebilir.

Yapımın riskli olup olmadığını nasıl öğrenirim? Lisanslı kuruluşlardan karot örneği aldırarak risk durumu öğrenilebilir. Soru: Ev ya da iş yerinin dönüşümü için ilk başvuru nereye yapılmalı?

Cevap: Hak sahiplerinin belirlediği yükleniciyle imzalanacak sözleşme sonrasında ilçe belediyesine başvurulacak.

Ev ya da iş yerinin dönüşümü için ilk başvuru nereye yapılmalı? Hak sahiplerinin belirlediği yükleniciyle imzalanacak sözleşme sonrasında ilçe belediyesine başvurulacak. Soru: Yeni proje ön şartları nelerdir?

Cevap: Yeni yapının büyüklüğü eski yapının bir buçuk katını geçmemeli.

Yeni proje ön şartları nelerdir? Yeni yapının büyüklüğü eski yapının bir buçuk katını geçmemeli. Soru: Hak sahipleri sözleşmeyi ne zaman imzalayacak?

Cevap: Hak sahibi tespitleri tamamlandıktan sonra Bakanlıkla randevu tarihinde imzalanacak.

Hak sahipleri sözleşmeyi ne zaman imzalayacak? Hak sahibi tespitleri tamamlandıktan sonra Bakanlıkla randevu tarihinde imzalanacak. Soru: Ne kadar hibe ve kredi alınabilir?

Cevap: Bir konut için 700 bin lira hibe ve kredi verilecek.

Ne kadar hibe ve kredi alınabilir? Bir konut için 700 bin lira hibe ve kredi verilecek. Soru: Ödemeler hak sahibine mi yoksa yükleniciye mi yapılacak?

Cevap: Ödemeler hak sahipleri adına yükleniciye yapılacak.

Ödemeler hak sahibine mi yoksa yükleniciye mi yapılacak? Ödemeler hak sahipleri adına yükleniciye yapılacak. Soru: Ödemeler ne zaman ve nasıl gerçekleştirilecek?

Cevap: İlk ödeme iş başlangıcında yüzde 30 olarak yapılacak.

Ödemeler ne zaman ve nasıl gerçekleştirilecek? İlk ödeme iş başlangıcında yüzde 30 olarak yapılacak. Soru: Kredi geri ödemeleri ne zaman başlar?

Cevap: Geri ödemeler, yapı ruhsatının alınmasından 2 yıl sonra başlayacak.

Kredi geri ödemeleri ne zaman başlar? Geri ödemeler, yapı ruhsatının alınmasından 2 yıl sonra başlayacak. Soru: Tahliye desteği ne kadar?

Cevap: Tahliye desteği tek seferde 100 bin lira olarak ödenecek.

Tahliye desteği ne kadar? Tahliye desteği tek seferde 100 bin lira olarak ödenecek. Soru: Kiracılar tahliye desteğinden yararlanabilir mi?

Cevap: Tahliye desteği kiracıya, ev sahibi değilse ev sahibine ödenir.

Kiracılar tahliye desteğinden yararlanabilir mi? Tahliye desteği kiracıya, ev sahibi değilse ev sahibine ödenir. Soru: Otopark ve sığınaklar hak kaybına neden olur mu?

Cevap: Yeni projede bu alanlar inşaat alanı metrekaresinin dışında tutulur.

Otopark ve sığınaklar hak kaybına neden olur mu? Yeni projede bu alanlar inşaat alanı metrekaresinin dışında tutulur. Soru: Kredi için gelir şartı aranmakta mı?

Cevap: Hak sahiplerine gelir ve kredi puanına bakılmadan kredi verilecektir.

Kredi için gelir şartı aranmakta mı? Hak sahiplerine gelir ve kredi puanına bakılmadan kredi verilecektir. Soru: Hangi tarihler arasında başvuru yapılabilir?

Cevap: Başvurular süre sınırlaması olmaksızın yapılabilecektir.

Sonuç

Kampanya ile ilgili yapılan bu düzenlemeler, vatandaşların hak kaybını önleyecek ve birçok kişinin bu fırsattan faydalanmasını sağlayacaktır. Ayrıca, ilk ödeme oranının artırılmasıyla birlikte projelerin hızlanması ve yüklenicilerin projeye ilgisinin artması hedeflenmektedir.