İstanbul'dan Tüm İllere 13 Mayıs Uyarısı: Soğuk Hava Dalgası Geliyor

Mayıs ayında havaların ısınmasını bekleyen vatandaşların umutlarını suya düşürecek ciddi bir gelişme yaşandı. Meteorolojik kaynaklardan alınan bilgilere göre, önümüzdeki günlerde Türkiye’nin büyük bir kısmını etkisi altına alacak olan sürpriz hava değişikliği ile karşı karşıyayız.

Hava Sıcaklıkları Düşüyor! Meteorolojik veriler, 13 Mayıs itibarıyla hava sıcaklıklarının düşeceğini ve yağışların başlamasının beklendiğini ortaya koyuyor. Ülkenin neredeyse yarısını etkileyecek bu soğuk hava dalgasının, baharın ortasında ani bir soğuma ile birlikte yağışlı bir periyoda yol açması bekleniyor.

Soğuk Hava Dalgasının Etkileri

Meteoroloji uzmanlarından elde edilen bilgilere göre, bu önemli değişim 13 Mayıs'ta hissedilmeye başlanacak. Özellikle kuzey ve doğu kesimlerin etkisi altında kalacağı tahmin edilen soğuk hava dalgası, ülkemizde mevsim normallerine göre "biraz sert" bir değişim olarak değerlendiriliyor.

Kuvvetli Yağışlar Bekleniyor

Uzman meteorolog Ali Bakır, GFS modeline dayanan bilgileriyle, soğuk ve yağışlı havanın özellikle ülkenin kuzeyinde ve doğusunda kuvvetli yağışlara sebep olacağını belirtti. Ayrıca ECMWF verilerine göre, bu sistemin kaynağının önümüzdeki hafta İzlanda-Birleşik Krallık üzerinde oluşacak bir "Omega Blocking" deseni olduğunu bildirdi. Bu desen, kutuplardan gelen soğuk havayı Türkiye’ye taşıyacak.

Soğuk Hava Dalgası Ne Kadar Sürecek?

13 Mayıs itibarıyla etkisini göstermesi beklenen bu yağışlı ve soğuk hava dalgasının, Türkiye genelinde yaklaşık bir hafta süresince hissedilmesi öngörülüyor. Özellikle kuzey ve doğu bölgelerinde kuvvetli yağışların beklendiği bu süreçte, genel olarak mevsim normallerinin altında bir sıcaklık deneyimlenecek.