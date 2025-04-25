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İstanbul Dijital Sanat Festivali 2026'da Dubai'de Ön Gösterimde!

İstanbul Dijital Sanat Festivali'nin 2026'daki ön gösterimi Dubai'de gerçekleşecek.

Yayın Tarihi: 25.04.2025 15:12
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 15:12
İstanbul Dijital Sanat Festivali 2026'da Dubai'de Ön Gösterimde!

İstanbul Dijital Sanat Festivali, 2026 yılındaki ön gösterimi için Dubai'yi seçti. Kültürel etkinlikler açısından zengin olan bu şehir, sanatseverlere yeni bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.

Festivalin organizatörleri, bu önemli olayın detaylarını açıkladı ve Dubai'nin bu tür sanatsal projelere ev sahipliği yapma konusundaki potansiyelini vurguladılar. Ayrıca, festivalin İstanbul'dan aldığı ilhamla, dijital sanatın geleceğine dair umut verici mesajlar taşımayı hedeflediği belirtildi.

Dünya genelinde dijital sanatın gelişimi, festival sayesinde daha da hız kazanacak. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, etkinliğin 2026 tarihinde gerçekleşeceği ve sanatçılar için uluslararası bir platform oluşturacağı ifade edildi.

Dubai'de gerçekleşecek olan bu ön gösterim, sanatseverler için merakla beklenen bir etkinlik olmanın yanı sıra, İstanbul'un dijital sanat alanındaki öncülüğünü de pekiştirecek.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu "İstanbul Dijital Sanat Festivali" (IDAF)...

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu "İstanbul Dijital Sanat Festivali" (IDAF), dijital sanat alanında uluslararası etkisini genişleterek Ortadoğu'ya açılıyor. Yapılan açıklamaya göre, festivalin 2026 yılı ön gösteriminin Dubai'de gerçekleştirileceği, Theatre of Digital Art (TODA) ile kurulan yeni stratejik iş birliği ile duyuruldu. Yapılan açıklamada, festivalin direktörü Dr. Nabat Grakhanova'nın (ortada) görüşlerine yer verildi.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu "İstanbul Dijital Sanat Festivali" (IDAF)...

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu "İstanbul Dijital Sanat Festivali" (IDAF), dijital sanat alanında uluslararası etkisini genişleterek Ortadoğu'ya açılıyor. Yapılan açıklamaya göre, festivalin 2026 yılı ön gösteriminin Dubai'de gerçekleştirileceği, Theatre of Digital Art (TODA) ile kurulan yeni stratejik iş birliği ile duyuruldu. Yapılan açıklamada, festivalin direktörü Dr. Nabat Grakhanova'nın (ortada) görüşlerine yer verildi.

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