İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Ümraniye'deki Güvenlik Uygulamasını Denetledi

İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız, Ümraniye'deki Uygulamayı Denetledi

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Ümraniye'de gerçekleştirilen geniş çaplı asayiş ve narkotik uygulamasını denetlemek üzere bölgeye gitti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uygulama, suçla mücadele ve güvenliğin artırılması amacıyla hayata geçirildi.

Geniş Kapsamlı Uygulama

Uygulama, saat 20.00 itibarıyla başlatıldı ve Narkotik Suçlarla Mücadele, Organize Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik, Asayiş, Özel Harekat şube müdürlükleri ile Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Durdurulan araç ve motosikletlerde sürücü belgeleri kontrol edilirken, araçlar üzerinde detaylı aramalar yapıldı. Ayrıca, uygulamada dedektör köpek Ceviz de yer aldı.

Denetim ve Açıklamalar

Uygulamanın denetimini gerçekleştirmek üzere Ümraniye Yamanevler Mahallesi'ndeki saat kulesi önüne gelen Yıldız, burada durdurulan bir otomobilin sürücü ve yolcuları ile sohbet etti. Gazetecilere açıklamada bulunan Yıldız, "İstanbul'un huzuru Türkiye'nin huzuru" diyerek Ümraniye'deki faaliyetlerin önemine vurgu yaptı. Ayrıca, 24 uygulama noktasında 142 ekiplerle sahada olduklarını belirtti.

Şehitlere Rahmet ve Saygı

Yıldız, Ümraniye'de 2024'te yaşanan çatışmada şehit düşen Şeyda Yılmaz başta olmak üzere tüm şehitleri rahmetle andıklarını ifade ederek, İstanbul'un dördüncü büyük ilçesi olan Ümraniye'de ve diğer ilçelerdeki uygulamalara kesintisiz devam edeceklerini belirtti.

Diğer İncelemeler

Denetimlerin ardından Dudullu Meydan’daki uygulama noktasını ziyaret eden Yıldız, son olarak Dudullu Şehit İsmail Akkoyun Polis Merkezi ile Esenkent Şehit Mücahit Ünlü Polis Merkezi’nde yürütülen çalışmaları inceledi.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Ümraniye'deki geniş çaplı asayiş ve narkotik uygulamasını denetledi. Yıldız, denetleme sonrasında basın mensuplarına açıklamada bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Ümraniye'deki geniş çaplı asayiş ve narkotik uygulamasını denetledi. Yıldız, denetleme sonrasında basın mensuplarına açıklamada bulundu.