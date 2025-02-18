İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız'dan Kağıthane'de Güvenlik Uygulaması Denetimi

İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız, Kağıthane'deki Uygulamayı Denetledi

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Kağıthane'de gerçekleştirilen geniş çaplı asayiş ve narkotik uygulamasını denetledi. Uygulama, suçla mücadele kapsamında faillerin tespiti ve yakalanması ile asayiş ve narkotik suçlarının önlenmesi amacıyla yapıldı.

Uygulama Detayları

Uygulama, saat 19.00 itibarıyla başladı ve Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Çevik Kuvvet ve Özel Harekat gibi şube müdürlükleri ile Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Dedektör köpeklerin de mevcut olduğu bu uygulama, kağıdynedeki huzur ortamını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Yıldız’ın Açıklamaları

Uygulama noktasında gazetecilere açıklama yapan Yıldız, "İstanbul'un huzuru, Türkiye'nin huzurudur." ifadesini kullanarak Kağıthane'deki 20 uygulama noktasında görevli 211 ekiple birlikte olduklarını belirtti. Yıldız, 2023 yılında düzenlenen bir operasyonda şehit düşen meslektaşı Hakan Telli'yi anarak, "İstanbul'un her sokağında suçla mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir. Kadim şehrimizin huzuru ve güvenliğini bozmak isteyenler, devletimizin demir yumruğuyla mutlaka karşılaşacaklardır." dedi.

Teşekkür ve Bilgilendirme

Yıldız, uygulamalarda fedakarca görev yapan tüm personele ve basın mensuplarına teşekkür etti. Açıklamanın ardından, uygulama noktasında durdurulan bazı vatandaşlara yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.