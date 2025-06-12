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İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız, Esenyurt'taki Güvenlik Uygulamasını Denetledi

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Esenyurt'ta geniş çaplı güvenlik ve narkotik uygulamasını yerinde denetledi.

Yayın Tarihi: 12.06.2025 23:25
Güncelleme Tarihi: 12.06.2025 23:25
İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız, Esenyurt'taki Güvenlik Uygulamasını Denetledi

İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız, Esenyurt'taki Güvenlik Uygulamasını Denetledi

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Esenyurt'ta gerçekleştirilen geniş çaplı asayiş ve narkotik uygulamasını denetlemek üzere bölgeye gitti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen bu operasyon, suçla mücadele kapsamında etkinlik sağlamak ve asayiş ile narkotik suçlarının önüne geçmek amacıyla hayata geçirildi.

Uygulama, Narkotik Suçlarla Mücadele, Organize Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik, Asayiş, Özel Harekat şube müdürlükleri ile Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Bu kapsamda durdurulan araçlar ve motosikletlerin sürücü belgeleri kontrol edildi, araçlarda detaylı arama yapıldı. Ayrıca, hassas burunlu köpek de uygulamaya dahil edildi ve havadan bir helikopter destek verdi.

Huzur İçin Sürekli Denetim

Doğan Araslı Bulvarı'ndaki uygulama noktasında denetlemelerde bulunan Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, "İstanbul'un huzuru, Türkiye'nin huzurudur" diyerek, tüm ekiplerin şehrin her köşesinde uygulamaların sürdüğünü ifade etti.

Yıldız, Esenyurt'un yoğun nüfuslu yapısında 55 noktada, 190 ekip ve 791 personel ile huzur nöbetinde olduklarını belirtti. Ayrıca, "Esenyurt'tan huzura düşman olan kişilere karşı mesajımız nettir. Suç işleyenler bilmelidir ki yolun sonu mutlaka bizler olacaktır. Bizim amacımız sokaklarda görünmek değil, bir güven vermektir" dedi.

Açıklamasının ardından, uygulama kapsamında durdurulan araçların sürücüleriyle sohbet eden Yıldız, çocuklara da oyuncak hediye etti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, suçla mücadele kapsamında faillerin tespiti ve yakalanması...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, suçla mücadele kapsamında faillerin tespiti ve yakalanması ile asayiş ve narkotik suçlarının önüne geçilmesi amacıyla Esenyurt'ta eş zamanlı genel güvenlik, asayiş ve narkotik uygulaması yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, suçla mücadele kapsamında faillerin tespiti ve yakalanması...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, suçla mücadele kapsamında faillerin tespiti ve yakalanması ile asayiş ve narkotik suçlarının önüne geçilmesi amacıyla Esenyurt'ta eş zamanlı genel güvenlik, asayiş ve narkotik uygulaması yapıldı.

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