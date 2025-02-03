İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız, Okul Çevrelerindeki Denetimlere Katıldı

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Okul Çevrelerinde Güvenlik Denetimlerine Katıldı

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin başlamasıyla birlikte, okul önlerinde ve çevrelerinde yapılan denetimlere katıldı.

Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde, asayiş ve trafik polis ekiplerinin desteğiyle kent genelinde okulların çevrelerinde güvenlik denetimleri gerçekleştirildi. Denetim sırasında, okul servisleri ve şüpheli araçlar durdurularak sürücülerin belgeleri kontrol edildi.

Yıldız, Zeytinburnu'nda kurulan denetim noktasını ziyaret etti. Bu ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, 2 milyon 873 bin 827 öğrencinin güvenli bir eğitim süreci geçirebilmeleri için okul çevrelerinde güvenlik önlemleri alındığını vurguladı. Yıldız, "Tüm ilçelerimizde okul ve çevrelerini daha güvenli hale getirmek için çocuk şube polisimiz başta olmak üzere asayiş ve trafik memurlarımızdan oluşan 'Mobil Okul Timlerimiz' görev yapmaktadır. Ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın güvenli bir eğitim sürdürmesi için her sokak, köşe ve caddede olduğu gibi, her okul ve çevresinde de uygulamalarımız devam edecektir," şeklinde konuştu.

Denetim esnasında, okul servisindeki öğrencilerle de bir araya gelen Yıldız, emniyet kemerinin önemine dikkat çekti.