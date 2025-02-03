DOLAR
35,99 -0,38%
EURO
36,98 0,67%
ALTIN
3.243,76 -0,56%
BITCOIN
3.426.991,14 2,68%

İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız, Okul Çevrelerindeki Denetimlere Katıldı

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, okul çevresinde güvenlik denetimlerine katılarak, öğrencilerin güvenliğinin altını çizdi.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 15:10
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 15:10
İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız, Okul Çevrelerindeki Denetimlere Katıldı

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Okul Çevrelerinde Güvenlik Denetimlerine Katıldı

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin başlamasıyla birlikte, okul önlerinde ve çevrelerinde yapılan denetimlere katıldı.

Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde, asayiş ve trafik polis ekiplerinin desteğiyle kent genelinde okulların çevrelerinde güvenlik denetimleri gerçekleştirildi. Denetim sırasında, okul servisleri ve şüpheli araçlar durdurularak sürücülerin belgeleri kontrol edildi.

Yıldız, Zeytinburnu'nda kurulan denetim noktasını ziyaret etti. Bu ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, 2 milyon 873 bin 827 öğrencinin güvenli bir eğitim süreci geçirebilmeleri için okul çevrelerinde güvenlik önlemleri alındığını vurguladı. Yıldız, "Tüm ilçelerimizde okul ve çevrelerini daha güvenli hale getirmek için çocuk şube polisimiz başta olmak üzere asayiş ve trafik memurlarımızdan oluşan 'Mobil Okul Timlerimiz' görev yapmaktadır. Ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın güvenli bir eğitim sürdürmesi için her sokak, köşe ve caddede olduğu gibi, her okul ve çevresinde de uygulamalarımız devam edecektir," şeklinde konuştu.

Denetim esnasında, okul servisindeki öğrencilerle de bir araya gelen Yıldız, emniyet kemerinin önemine dikkat çekti.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!

Su Faturalarındaki Şok Zam %900'e Ulaşarak Esnafı Zor Duruma Soktu

Türkiye'de Ev Sahibi Olma İmkanı Artıyor: Sosyal Konut Destekleri Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'deki Yangında 1 Kişi Hayatını Kaybetti
2
Almanya Başbakanı Scholz'dan ABD'nin Gümrük Vergilerine Sert Tepki
3
Küçükali: Deprem Seferberlik Mevzuatı İle Bütçe Oluşturulacak
4
İsrail Ordusu Batı Şeria'da 14 Günlük Kuşatmayı Sürdürüyor
5
Palandöken Kayak Merkezi'nde Kasksız Kayak ve Çığ Bölgesi İhlalleri Cezalandırıldı
6
Macron ve Katar Emiri Al Sani, Orta Doğu'da Barış Görüşmelerini Değerlendirdi
7
BM Afganistan Misyonu'na Saldırı: Bir Ölü, Bir Yaralı

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

Türkiye'de Ev Sahibi Olma İmkanı Artıyor: Sosyal Konut Destekleri Başladı

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!

65 Yaş Sınırı Şoku! Emeklilik Reformu Çalışanların Hayallerini Alt Üst Ediyor

Yeni destek açıklandı! Çalışanlarına Akaryakıt Desteği Sunuyor

Bursa'da Ulaşımda Dev Zam: Taksi Ücretleri Yükseldi!

Gelibolu Belediyesi'nden Şubat Ayında %63.85 Zam Müjdesi!

Su Faturalarındaki Şok Zam %900'e Ulaşarak Esnafı Zor Duruma Soktu

2024 MEB Promosyonları: Çayeli'nde Rekor 77.700 TL Ödeme

Yeni Elektrik Fatura Düzenlemesi: 417 kilovatsaat Sınırı ile Cezalar Artıyor!