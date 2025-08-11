İstanbul Emniyeti'nden Dron Destekli Dar Alan Şok Uygulaması

İstanbul Emniyeti, Fatih'te önemli bir güvenlik uygulamasına imza attı. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın katılımıyla gerçekleştirilen dron destekli "dar alan şok uygulaması", suçla mücadele amacıyla yapıldı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, güven timleri ve çeşitli birimlerin katılımıyla Balat Mahallesi'nde uygulanan operasyon kapsamında, kontrol noktaları oluşturularak şüpheli araçlar durduruldu. Uygulamada, araçlar detaylı bir şekilde arandı ve kontrol edilen şahısların Genel Bilgi Tarama (GBT) sorguları yapıldı.

Uygulamanın detayları hakkında açıklamalarda bulunan Yıldız, "İstanbul'un huzuru Türkiye'nin huzurudur" diyerek, hedeflerinin huzurlu ve güvenli bir İstanbul olduğunu vurguladı. Ayrıca, Fatih'in tarih ve kültür açısından İstanbul'un kalbi olduğunu belirterek, suç örgütleri ve uyuşturucu tacirlerine karşı kararlılıkla mücadele ettiklerini ifade etti.

Yıldız, açıklamasının ardından yerel esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek, Balat Şehit Zafer Mat Polis Merkezi'ni ziyaret etti. Bu tür uygulamalarla, İstanbul'un güvenliğini artırmayı hedefliyor.

