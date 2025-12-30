Kumar ve bahis bağımlılığı kimyasal bağımlılıktan farkı yok — Prof. Dr. Tayfun Uzbay

Prof. Dr. Tayfun Uzbay: Kumar ve bahis bağımlılığı kimyasal bağımlılıktan farkı yok

SAMSUN (İHA) – Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ) 2025 Aile Yılı kapsamında düzenlenen "21’inci Yüzyılda Bağımlılık" konferansında konuşan Üsküdar Üniversitesi Rektör Danışmanı ve Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tayfun Uzbay, kumar ve bahis bağımlılığının aile kurumuna verdiği zarar ve bağımlılık türleri üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu.

Kumar ve bahis bağımlılığının kimyasal bağımlılıktan farkı yok

Prof. Dr. Tayfun Uzbay, bağımlılıkların aile yapısına verdiği zarar üzerinde durarak 2000’li yıllarla birlikte bağımlılıkların biçim değiştirdiğini aktardı. Uzbay, kimyasal ve kimyasal olmayan bağımlılıklar ayrımını anlatarak tütün, alkol, esrar, eroin ve kokain gibi maddelerin kimyasal bağımlılıklar; internet, akıllı telefon, sosyal medya, oyunlar, kumar ve bahis gibi olguların ise kimyasal olmayan bağımlılıklar olduğunu belirtti.

Kumarın şekil değiştirmesi, yaygınlaşması ve kolay erişilebilir hale gelmesi nedeniyle ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurgulayan Uzbay, "Aile yapısını tehdit etme açısından kimyasal bağımlılıklarla diğer bağımlılıklar arasında hiçbir fark yok" ifadelerini kullandı.

Fazla kolaycılık bilişsel becerileri zayıflatıyor

İnternetin yaygınlaşmasıyla birlikte gençlerde bilişsel işlevlerde gerileme görüldüğünü aktaran Uzbay, araştırmaların internetin hayatımıza girmesiyle ortalama IQ seviyesinde düşüş gösterdiğini işaret etti. Z ve alfa kuşakları için beklentilerin yüksek olduğunu ancak kolaycılığın okuma ve yazma becerilerini zayıflattığını söyledi.

Uzbay, gençlerin kalem tutmakta zorlandığını, sürekli ekrana dokunulduğunu ancak yazma eyleminin zayıfladığını belirterek, el becerisi ve muhakeme gücünün insanı diğer canlılardan ayıran en önemli özellikler olduğunu hatırlattı. Dijital devrime tam adapte olunamadığını, tarım ve sanayi devrimlerinde olduğu gibi bu sürecin de kurbanları olabileceğini ifade ederek sürecin bilinçli yaşanması gerektiğini vurguladı.

Bağımlılık bir beyin hastalığıdır

Bağımlılığın yalnızca ahlaki bir eksiklik olarak değerlendirilemeyeceğini söyleyen Uzbay, bağımlılığın keyif verici unsurların beyni etkilemesiyle ortaya çıkan beyin hastalığı olduğunu belirtti. Parkinson, depresyon ve anksiyete gibi beyinle ilişkili hastalıklarla bağımlılığın aynı çerçevede ele alınması gerektiğini ifade etti.

Bağımlılığı sadece irade veya ahlak zayıflığı olarak görmekten kaçınılması gerektiğini vurgulayan Uzbay, bağımlılığın ahlaki değerleri çökertebileceğini, aile yapısını ve toplumsal dokuyu zayıflatabileceğini söyleyerek kontrol altına alınması ve tedavi stratejileriyle ele alınmasının önemine dikkat çekti.

