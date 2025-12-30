DOLAR
Aydın'da Yeni Yıl Önlemleri: Güvenlik, Sağlık ve Altyapı Seferberliği

Aydın Valiliği, 2026 yılına girerken yılbaşı için güvenlikten sağlığa, ulaşımdan altyapıya kadar kapsamlı tedbirler açıkladı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 12:35
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 12:35
Aydın Valiliği'nden Yeni Yıl İçin Kapsamlı Tedbirler

Aydın Valiliği, vatandaşların yılbaşını huzur ve güven içinde geçirmesi amacıyla güvenlikten sağlığa, ulaşımdan altyapıya kadar birçok alanda kapsamlı tedbirlerin devreye alındığını duyurdu.

Güvenlik Önlemleri

Valilik açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yılbaşı süresince sorumluluk bölgelerinde huzur planları uygulayacak. Alışveriş merkezleri, eğlence ve kutlama alanları, otogarlar, istasyonlar, limanlar ve toplu taşıma duraklarında güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılacak.

Sahil bölgelerine gidiş ve dönüş güzergahlarında beklenen trafik yoğunluğuna karşı ilave trafik ve güvenlik tedbirleri alınacak; yaya ve motorlu devriyeler artırılacak. Günübirlik kiralanan evler başta olmak üzere otel ve konaklama tesislerinde Kimlik Bildirme Kanunu titizlikle uygulanacak ve belgesiz yabancıların seyahatlerine yönelik kontroller etkin şekilde sürdürülecek.

Sağlık ve Altyapı Hizmetleri

İl Sağlık Müdürlüğü, hastaneler ve sağlık kuruluşlarında hizmetin aksamaması için yeterli nöbetçi personel görevlendirecek. Belediyeler toplu taşıma hizmetlerinin aksamaması için gerekli planlamaları yapacak; itfaiye, su ve kanalizasyon arıza ekipleri ile nöbetçi birimler yılbaşı süresince görev başında olacak.

Elektrik, telefon ve doğalgaz arızalarına karşı ilgili kurumların ekipleri hazır bulunacak ve olası aksaklıklara hızlı müdahale edilecek.

Gıda Denetimleri ve Sosyal Hizmetler

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gıda üretimi ve satışı yapan işletmeler ile toplu tüketim yerlerinde denetimleri sıklaştıracak. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ise yetiştirme yurdu öğrencileri ile huzurevlerinde kalan vatandaşlar için gerekli tüm tedbirlerin alınacağını bildirdi.

Afet ve Acil Durum Hazırlığı

Yılbaşı süresince yaşanabilecek sel, su baskını, fırtına ve yangın gibi muhtemel afetlere hızlı müdahale edilebilmesi amacıyla AFAD ve ilgili belediyelerin ekip ve ekipmanları hazır durumda olacak.

Valilik, kamu hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi ve vatandaş talepleri ile şikayetlerinin zamanında değerlendirilmesi için tüm kurumlar arasında koordinasyonun sağlanacağını belirtti.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

