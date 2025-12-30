DOLAR
42,94 -0,02%
EURO
50,59 -0,07%
ALTIN
6.034,21 -1%
BITCOIN
3.781.286,98 -1,1%

İzmir'de 20. Yılında Denetimli Serbestlik Sempozyumu düzenlendi

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi ve Karşıyaka Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından düzenlenen sempozyum, yargı, akademi ve uygulamadan yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 13:05
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 13:05
İzmir'de 20. Yılında Denetimli Serbestlik Sempozyumu düzenlendi

İzmir'de 20. Yılında Denetimli Serbestlik Sempozyumu düzenlendi

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile Karşıyaka Denetimli Serbestlik Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen "20. Yılında Denetimli Serbestlik Sempozyumu", yargı, akademi ve uygulama alanlarından geniş katılımla yapıldı.

Açılış ve sergi

Sempozyuma; Hâkimler ve Savcılar Kurulu 2. Daire Üyesi Prof. Dr. Çetin Arslan, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcısı Halil Sezgin, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, HSK Başmüfettişi, İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Gökberk Sunal, Karşıyaka Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Çetin, denetimli serbestlik sisteminin kurucu daire başkanı Dr. Vehbi Kadri Kamer, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kerem Batır, Denetimli Serbestlik Müdürü Orhan Kaykaç, İzmir ve Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri, MÜSİAD Başkan Yardımcısı, Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ile çok sayıda hâkim, savcı, akademisyen ve davetli katıldı.

Açılış programında, Sempozyum Düzenleme Kurulu adına Prof. Dr. Kerem Batır, Halil Sezgin ve Prof. Dr. Saffet Köse konuşmalar gerçekleştirdi. Açılışın ardından protokol üyelerinin katılımıyla, Karşıyaka Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde hazırlanan sanat eserlerinden oluşan serginin açılışı yapıldı.

Akademik oturumlar ve değerlendirmeler

Açılış programını takiben düzenlenen akademik oturumlarda, denetimli serbestlik sisteminin hukuki, kurumsal ve uygulamaya yönelik boyutları çok yönlü şekilde ele alındı. Oturumlara HSK 2. Daire Üyesi Prof. Dr. Çetin Arslan, sistemin kurucu daire başkanı Dr. Vehbi Kadri Kamer ve Prof. Dr. Leyla Baysan Arabacı başkanlık etti.

Sempozyum süresince alanında uzman akademisyenler tarafından sunumlar yapıldı. Sunum yapan isimler arasında Prof. Dr. Timur Demirbaş, Prof. Dr. Veli Özer Özbek, Prof. Dr. Mustafa Ruhan Erdem, Prof. Dr. Koray Doğan, Dr. Öğr. Üyesi Asena Kamer Usluadam Dizikaya, Dr. Öğr. Üyesi Gizem Dursun Özdemir ve Arş. Gör. İlker Tepe yer aldı.

Akademik bilgi ile uygulama tecrübesinin birlikte ele alındığı sempozyumda, denetimli serbestlik sisteminin mevcut durumu ve geleceğe yönelik perspektifleri kapsamlı şekilde değerlendirildi.

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ İLE KARŞIYAKA DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜRLÜĞÜ İŞ...

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ İLE KARŞIYAKA DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜRLÜĞÜ İŞ BİRLİĞİNDE DÜZENLENEN "20. YILINDA DENETİMLİ SERBESTLİK SEMPOZYUMU", YARGI, AKADEMİ VE UYGULAMA ALANLARINDAN GENİŞ BİR KATILIMLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ İLE KARŞIYAKA DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜRLÜĞÜ İŞ...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kumar ve bahis bağımlılığı kimyasal bağımlılıktan farkı yok — Prof. Dr. Tayfun Uzbay
2
İzmir'de 20. Yılında Denetimli Serbestlik Sempozyumu düzenlendi
3
605 Devlet Koruması Genci Kamuya Atandı — Mahinur Özdemir Göktaş Kura Töreninde
4
İzmir-Diyarbakır Uçuşu 12 Saatlik Eziyete Dönüştü: SunExpress Yolcuları Otelde
5
Aydın'da Yeni Yıl Önlemleri: Güvenlik, Sağlık ve Altyapı Seferberliği
6
Adıyaman Esnafı: Depreme Dayanıklı Yeni İş Yerlerinde Hizmet Veriyor
7
Bismil'de UMKE Zamanla Yarıştı: 63 Yaşındaki Hasta Karlı Yolda Hastaneye Sevk Edildi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları