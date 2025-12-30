İzmir'de 20. Yılında Denetimli Serbestlik Sempozyumu düzenlendi

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile Karşıyaka Denetimli Serbestlik Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen "20. Yılında Denetimli Serbestlik Sempozyumu", yargı, akademi ve uygulama alanlarından geniş katılımla yapıldı.

Açılış ve sergi

Sempozyuma; Hâkimler ve Savcılar Kurulu 2. Daire Üyesi Prof. Dr. Çetin Arslan, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcısı Halil Sezgin, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, HSK Başmüfettişi, İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Gökberk Sunal, Karşıyaka Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Çetin, denetimli serbestlik sisteminin kurucu daire başkanı Dr. Vehbi Kadri Kamer, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kerem Batır, Denetimli Serbestlik Müdürü Orhan Kaykaç, İzmir ve Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri, MÜSİAD Başkan Yardımcısı, Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ile çok sayıda hâkim, savcı, akademisyen ve davetli katıldı.

Açılış programında, Sempozyum Düzenleme Kurulu adına Prof. Dr. Kerem Batır, Halil Sezgin ve Prof. Dr. Saffet Köse konuşmalar gerçekleştirdi. Açılışın ardından protokol üyelerinin katılımıyla, Karşıyaka Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde hazırlanan sanat eserlerinden oluşan serginin açılışı yapıldı.

Akademik oturumlar ve değerlendirmeler

Açılış programını takiben düzenlenen akademik oturumlarda, denetimli serbestlik sisteminin hukuki, kurumsal ve uygulamaya yönelik boyutları çok yönlü şekilde ele alındı. Oturumlara HSK 2. Daire Üyesi Prof. Dr. Çetin Arslan, sistemin kurucu daire başkanı Dr. Vehbi Kadri Kamer ve Prof. Dr. Leyla Baysan Arabacı başkanlık etti.

Sempozyum süresince alanında uzman akademisyenler tarafından sunumlar yapıldı. Sunum yapan isimler arasında Prof. Dr. Timur Demirbaş, Prof. Dr. Veli Özer Özbek, Prof. Dr. Mustafa Ruhan Erdem, Prof. Dr. Koray Doğan, Dr. Öğr. Üyesi Asena Kamer Usluadam Dizikaya, Dr. Öğr. Üyesi Gizem Dursun Özdemir ve Arş. Gör. İlker Tepe yer aldı.

Akademik bilgi ile uygulama tecrübesinin birlikte ele alındığı sempozyumda, denetimli serbestlik sisteminin mevcut durumu ve geleceğe yönelik perspektifleri kapsamlı şekilde değerlendirildi.

