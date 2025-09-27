İstanbul Fatih'te müstehcen görüntü paylaşımı: H.Ç. gözaltında, işletme ruhsatı iptal edildi

İstanbul Valiliği, Fatih'te sosyal medyada paylaşılan müstehcen görüntülerle ilgili H.Ç.'nin gözaltına alındığını ve işletmenin ruhsatının iptal edilerek faaliyetten men edildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 12:30
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 12:30
İstanbul Valiliği, Fatih'te bir işletmede çekildiği belirtilen ve çeşitli sosyal medya mecralarında "Marmaris'teki görüntüler İstanbul'a sıçradı" başlığıyla yayılan müstehcen görüntülerle ilgili olarak bir şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Olayın adresi ve şüphelinin yakalanması

Valiliğin açıklamasına göre, söz konusu işletmenin Fatih Cankurtaran Mahallesi Akbıyık Caddesi'nde faaliyet gösterdiği tespit edildi. Görüntüdeki şahıs H.Ç, cumhuriyet savcısının talimatıyla müstehcenlik suçlamasıyla gözaltına alındı.

Denetim ve uygulanan idari yaptırımlar

Adresinde denetlenen işletmeye, nargile sunumu ve açık alkol sunumundan dolayı toplam 120 bin 482 lira idari para cezası uygulandığı belirtildi. Ayrıca işletmenin daha önce Fatih Belediyesi zabıtası tarafından amaç dışı faaliyet gerekçesiyle 1 ve 7 gün süreyle kapatıldığı, aynı iş yerinin üçüncü kez ruhsat hilafına faaliyette bulunduğunun tespit edildiği aktarıldı.

Ruhsat iptali ve faaliyetten men

Bu tespitler üzerine, ilgili iş yerine ait iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, 26 Eylül tarih ve 26440 sayılı başkanlık onayı ile iptal edildi. Ruhsat iptali doğrultusunda iş yeri, 26 Eylül tarihinde saat 19.05 itibarıyla faaliyetten men edildi.

Valilik açıklaması, soruşturmanın ve denetimlerin sürdüğünü ifade etti.

